سمارت لحلول التكنولوجيا المالية تستهدف التوسع فى الأسواق الأفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة سمارت، العاملة فى مجال خدمات الحكومة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية فى أفريقيا والشرق الأوسط، التوسع فى شرق ووسط القارة الأفريقية خلال عامى 2025 و2026.

وقال عبدالرؤوف حسين، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه يجرى التفاوض حاليًا للتعاون مع دول أفريقية فى مجالات إدارة المدفوعات أو منظومة إدارة أساطيل السيارات.

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وأضاف حسين لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف تحقيق نموًا سنويًا بنسبة 25%، سواء من خلال توسيع نطاق عملياتها محليًا أو إقليميًا.

وأوضح أن الشركة تنفذ خطة للتوسع فى أفريقيا وتتفاوض حاليًا مع عدد من الجهات فى دول أفريقية لتنفيذ تلك الخطة، كما تتعاون الشركة مع عدد من شركات القطاع الخاص كثيفة استهلاك الوقود، مثل الشركات العاملة فى مجال المقاولات، والمدارس، والنقل، وتقدم لهم أنظمة إلكترونية فى مجال إدارة أساطيل السيارات، مما يتيح تتبع والتحكم فى استهلاك الوقود الخاص بسياراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة مع المؤسسات المالية لتفعيل شبكات ماكينات قبول المدفوعات، ويجرى حاليًا التفاوض مع عملاء جدد لتوسيع نطاق عمليات الشركة.

كتب – محمود الحسيني: