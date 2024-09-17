سمارت لحلول التكنولوجيا المالية تستهدف التوسع فى الأسواق الأفريقية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة سمارت، العاملة فى مجال خدمات الحكومة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية فى أفريقيا والشرق الأوسط، التوسع فى شرق ووسط القارة الأفريقية خلال عامى 2025 و2026.
وقال عبدالرؤوف حسين، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه يجرى التفاوض حاليًا للتعاون مع دول أفريقية فى مجالات إدارة المدفوعات أو منظومة إدارة أساطيل السيارات.
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وأضاف حسين لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف تحقيق نموًا سنويًا بنسبة 25%، سواء من خلال توسيع نطاق عملياتها محليًا أو إقليميًا.
وأوضح أن الشركة تنفذ خطة للتوسع فى أفريقيا وتتفاوض حاليًا مع عدد من الجهات فى دول أفريقية لتنفيذ تلك الخطة، كما تتعاون الشركة مع عدد من شركات القطاع الخاص كثيفة استهلاك الوقود، مثل الشركات العاملة فى مجال المقاولات، والمدارس، والنقل، وتقدم لهم أنظمة إلكترونية فى مجال إدارة أساطيل السيارات، مما يتيح تتبع والتحكم فى استهلاك الوقود الخاص بسياراتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة مع المؤسسات المالية لتفعيل شبكات ماكينات قبول المدفوعات، ويجرى حاليًا التفاوض مع عملاء جدد لتوسيع نطاق عمليات الشركة.
كتب – محمود الحسيني:
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