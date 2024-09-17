إمباير ستيت تخطط لتطوير مشروع فى الدلتا باستثمارات 20 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة من خلال طرح عدة مشروعات عقارية بمناطق متنوعة.
وأضاف محسن لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس 4 فرص استثمارية جديدة فى الوقت الحالى ما بين مشروعات سكنية، وتجارية، وسكنى فندقى، بعدد من المناطق من ضمنها منطقة الدلتا، والعاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالى، ومدينة سفنكس الجديدة.
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وأضاف محسن، أن الشركة تستعد للإعلان عن مشروع جديد بنشاط تجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 5 آلاف متر مربع تقريبًا، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى أعمال الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح أنه تم الحصول على جواب التخصيص من شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتم استلام قطعة الأرض، لافتًا إلى أن المشروع جاء لتلبية احتياجات المنطقة المحيطة للمشروعات التجارية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة“إمباير ستيت”، إن الشركة سوف تحتفظ بملكية جزء من الوحدات بالمشروع بعد البيع، للحفاظ على جودة المشروع بعد عملية التشغيل.
وأشار إلى أن المشروع يقدم عددا من الخدمات من ضمنها 4 قاعات سينما، ومنطقة مطاعم، وكافيهات، وجيم. مفاضلة بين قطعتى أرض فى الساحل الشمالى لتطوير مشروع بمساحة 50 فدانا
وقال إن الشركة تفاضل بين قطعتى أرض فى منطقة الساحل الشمالى، إحداهما جنوب الطريق والأخرى على البحر، وسيتم اختيار أفضل قطعة لتطوير مشروع سكنى ساحلى.
وأضاف أن الشركة تبحث عن مساحة تصل إلى 50 فدانا كحد أقصى بمنطقة الساحل الشمالى لسهولة تنفيذها وإدارتها بعد التشغيل، موضحا أنها مازالت تدرس آلية تنفيذ المشروع سواء من خلال الشراكة مع مالك الأرض، أو تملكها وتنفيذ المشروع بشكل ذاتى.
وأشار إلى أنه جارى دراسة قطعة أرض بمساحة 148 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة، لتطوير مشروع عمرانى متكامل، يضم مجموعة من الفيلات، وسيتم طرح المشروع على مراحل على أن تكون المرحلة الأولى بمساحة 50 فدانا.
وقال محسن، إن السوق العقارى يشهد متغيرات وطفرات مستمرة فى الأسعار، موضحا أن الشركة تحتفظ بنسبة من الوحدات بالمشروع كمخزون يمكن من خلاله تعويض أى خسائر مالية ناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع. 7 مليارات جنيه حجم استثمارات“إمباير ستيت” فى السوق العقارى
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة بالسوق العقارى فى الوقت الحالى يبلغ 7 مليارات جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى 17 مليار جنيه خلال 4 سنوات من خلال التوسع بحجم أعمالها وطرح عدة مشروعات جديدة.
وأوضح أن الشركة حريصة على الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها القائمة، ومن المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بالمشروعات القائمة بحلول نهاية العام الجارى.
وقال إن الشركة تطور مشروع“سنترو مول” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى بمنطقة الداون تاون بمساحة 5231 مترًا مربعًا، والمول مكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 15 طابقًا متكررا.
وأضاف أنه جار تنفيذ مشروع“سيان” السياحى بجنوب سيناء، وهو عبارة عن كمبوند سكنى ويحتوى على 473 وحدة بمساحات مختلفة ما بين توين هاوس وشاليهات واستديوهات.
واستبعد حدوث فقاعة عقارية بالسوق العقارى المصرى، نتيجة وجود طلب حقيقى مستمر على العقار بكافة أنواعه، مؤكدًا أن حالة الركود التى يشهدها القطاع مؤقتة ومن المتوقع أن تعود المبيعات لمعدلاتها الطبيعية مجددًا.
وأوضح محسن، أن الصفقات الكبرى التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية كصفقة رأس الحكمة غيرت من ملامح الاستثمار بالسوق، وشجعت المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر. “توريك للتطوير العقارى” تستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024
وأكد أهمية دور الدولة فى التسويق والترويج للمشروعات العقارية المصرية فى الأسواق الخارجية، من خلال وسائل الإعلام الحكومية والقنوات الرسمية، مما يسهم بشكل كبير فى كسب ثقة العملاء الأجانب وجذبهم للاستثمار فى العقار المصرى.
وقال إن الشركة تستهدف المشاركة فى الفعاليات والمعارض العقارية الخارجية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن المعارض العقارية مازالت من أهم الآليات التسويقية حيث تجمع المطور والعميل تحت سقف واحد.
وأضاف أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها العقارية بنسبة 100% منذ بداية العام وحتى الآن، موضحًا أن النسبة الأكبر من الزيادة حدثت نتيجة المتغيرات التى شهدها القطاع العقارى من ارتفاع معدلات التضخم والزيادات المستمرة فى الأسعار.
وأوضح أن“إمباير ستيت” لديها شركة مقاولات تنفذ مشروعات لصالح الغير، لافتًا إلى أن الشركة نفذت حجم أعمال للغير بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة حريصة على تقديم منتجات عقارية بمساحات صغيرة، لتلبى احتياجات العملاء فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى أسعار العقارات، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للعميل.
وأكد ضرورة أن يقوم المطور بدراسة السوق العقارى دراسة جيدة، وعدم التوسع فى عدة مشروعات عقارية فى وقت واحد تفوق قدراته المالية، ليتمكن من الاستمرار فى السوق واستكمال تنفيذ مشروعاته وتسليمها للعملاء فى الموعد المحدد.
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