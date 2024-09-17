إمباير ستيت تخطط لتطوير مشروع فى الدلتا باستثمارات 20 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة من خلال طرح عدة مشروعات عقارية بمناطق متنوعة.

وأضاف محسن لـ”البورصة”، أن الشركة تدرس 4 فرص استثمارية جديدة فى الوقت الحالى ما بين مشروعات سكنية، وتجارية، وسكنى فندقى، بعدد من المناطق من ضمنها منطقة الدلتا، والعاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالى، ومدينة سفنكس الجديدة.

موضوعاتالحركة التصحيحية تدفع مؤشرات لاستكمال رحلة الهبوط “UC” للتطوير تطرح مشروعًا فى“القاهرة الجديدة” باستثمارات 12 مليار جنيه رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة

وأضاف محسن، أن الشركة تستعد للإعلان عن مشروع جديد بنشاط تجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 5 آلاف متر مربع تقريبًا، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى أعمال الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضح أنه تم الحصول على جواب التخصيص من شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتم استلام قطعة الأرض، لافتًا إلى أن المشروع جاء لتلبية احتياجات المنطقة المحيطة للمشروعات التجارية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة“إمباير ستيت”، إن الشركة سوف تحتفظ بملكية جزء من الوحدات بالمشروع بعد البيع، للحفاظ على جودة المشروع بعد عملية التشغيل.

وأشار إلى أن المشروع يقدم عددا من الخدمات من ضمنها 4 قاعات سينما، ومنطقة مطاعم، وكافيهات، وجيم.

وقال إن الشركة تفاضل بين قطعتى أرض فى منطقة الساحل الشمالى، إحداهما جنوب الطريق والأخرى على البحر، وسيتم اختيار أفضل قطعة لتطوير مشروع سكنى ساحلى.

وأضاف أن الشركة تبحث عن مساحة تصل إلى 50 فدانا كحد أقصى بمنطقة الساحل الشمالى لسهولة تنفيذها وإدارتها بعد التشغيل، موضحا أنها مازالت تدرس آلية تنفيذ المشروع سواء من خلال الشراكة مع مالك الأرض، أو تملكها وتنفيذ المشروع بشكل ذاتى.

وأشار إلى أنه جارى دراسة قطعة أرض بمساحة 148 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة، لتطوير مشروع عمرانى متكامل، يضم مجموعة من الفيلات، وسيتم طرح المشروع على مراحل على أن تكون المرحلة الأولى بمساحة 50 فدانا.

وقال محسن، إن السوق العقارى يشهد متغيرات وطفرات مستمرة فى الأسعار، موضحا أن الشركة تحتفظ بنسبة من الوحدات بالمشروع كمخزون يمكن من خلاله تعويض أى خسائر مالية ناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركة بالسوق العقارى فى الوقت الحالى يبلغ 7 مليارات جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى 17 مليار جنيه خلال 4 سنوات من خلال التوسع بحجم أعمالها وطرح عدة مشروعات جديدة.

وأوضح أن الشركة حريصة على الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها القائمة، ومن المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات بالمشروعات القائمة بحلول نهاية العام الجارى.

وقال إن الشركة تطور مشروع“سنترو مول” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى بمنطقة الداون تاون بمساحة 5231 مترًا مربعًا، والمول مكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 15 طابقًا متكررا.

وأضاف أنه جار تنفيذ مشروع“سيان” السياحى بجنوب سيناء، وهو عبارة عن كمبوند سكنى ويحتوى على 473 وحدة بمساحات مختلفة ما بين توين هاوس وشاليهات واستديوهات.

واستبعد حدوث فقاعة عقارية بالسوق العقارى المصرى، نتيجة وجود طلب حقيقى مستمر على العقار بكافة أنواعه، مؤكدًا أن حالة الركود التى يشهدها القطاع مؤقتة ومن المتوقع أن تعود المبيعات لمعدلاتها الطبيعية مجددًا.

وأوضح محسن، أن الصفقات الكبرى التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية كصفقة رأس الحكمة غيرت من ملامح الاستثمار بالسوق، وشجعت المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر.

وأكد أهمية دور الدولة فى التسويق والترويج للمشروعات العقارية المصرية فى الأسواق الخارجية، من خلال وسائل الإعلام الحكومية والقنوات الرسمية، مما يسهم بشكل كبير فى كسب ثقة العملاء الأجانب وجذبهم للاستثمار فى العقار المصرى.

وقال إن الشركة تستهدف المشاركة فى الفعاليات والمعارض العقارية الخارجية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن المعارض العقارية مازالت من أهم الآليات التسويقية حيث تجمع المطور والعميل تحت سقف واحد.

وأضاف أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها العقارية بنسبة 100% منذ بداية العام وحتى الآن، موضحًا أن النسبة الأكبر من الزيادة حدثت نتيجة المتغيرات التى شهدها القطاع العقارى من ارتفاع معدلات التضخم والزيادات المستمرة فى الأسعار.

وأوضح أن“إمباير ستيت” لديها شركة مقاولات تنفذ مشروعات لصالح الغير، لافتًا إلى أن الشركة نفذت حجم أعمال للغير بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة حريصة على تقديم منتجات عقارية بمساحات صغيرة، لتلبى احتياجات العملاء فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى أسعار العقارات، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للعميل.

وأكد ضرورة أن يقوم المطور بدراسة السوق العقارى دراسة جيدة، وعدم التوسع فى عدة مشروعات عقارية فى وقت واحد تفوق قدراته المالية، ليتمكن من الاستمرار فى السوق واستكمال تنفيذ مشروعاته وتسليمها للعملاء فى الموعد المحدد.