وزير الإسكان يبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة منظومة المياه

MENAFN - Al-Borsa News) وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بالتوسع في استخدام الحلول الذكية طبقاً للاحتياجات الفعلية لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات المختلفة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة، وضبط منظومة التشغيل والصيانة، وتقليل التكاليف، والبدء فى تطبيق الحلول الذكية ببعض المشروعات، تمهيداً للتوسع في استخدامها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الثلاثاء مع الدكتور محمد مندور رئيس شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق (إحدى شركات المقاولون العرب)، ومسئولي الشركة، لبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

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كما وجه وزير الإسكان، بتعظيم دور شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، باعتبارها أحد أذرع الوزارة، والارتقاء بمستوى الشركات الوطنية العاملة فى مجال التشغيل والصيانة، للوصول إلى أفضل مستوى لأعمال التشغيل والصيانة لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية، والحفاظ على الأصول وزيادة عمرها الافتراضي.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، مجموعة من الحلول المتطورة المستندة إلى تقنيات إنترنت الأشياء لإدارة ومراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم تصميمها وتصنيعها محلياً، وتستهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقنيات متقدمة تتيح المراقبة المستمرة والتحكم الفوري في مختلف المعدات والأنظمة داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافوا أن الحلول الذكية التي تقدمها شركة“المقاولون العرب” لإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات وتقليل استهلاك الموارد وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية، ومن خلال تكامل هذه الحلول مع أنظمة إنترنت الأشياء وبرنامج إدارة الأصول، تتيح الشركة للمرافق الاستفادة من تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخفض التكاليف التشغيلية، مع ضمان جودة عالية وتصنيع محلي مصري بالكامل.

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