وزير الإسكان يبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة منظومة المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News) وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بالتوسع في استخدام الحلول الذكية طبقاً للاحتياجات الفعلية لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات المختلفة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة، وضبط منظومة التشغيل والصيانة، وتقليل التكاليف، والبدء فى تطبيق الحلول الذكية ببعض المشروعات، تمهيداً للتوسع في استخدامها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الثلاثاء مع الدكتور محمد مندور رئيس شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق (إحدى شركات المقاولون العرب)، ومسئولي الشركة، لبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
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كما وجه وزير الإسكان، بتعظيم دور شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، باعتبارها أحد أذرع الوزارة، والارتقاء بمستوى الشركات الوطنية العاملة فى مجال التشغيل والصيانة، للوصول إلى أفضل مستوى لأعمال التشغيل والصيانة لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية، والحفاظ على الأصول وزيادة عمرها الافتراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، مجموعة من الحلول المتطورة المستندة إلى تقنيات إنترنت الأشياء لإدارة ومراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم تصميمها وتصنيعها محلياً، وتستهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقنيات متقدمة تتيح المراقبة المستمرة والتحكم الفوري في مختلف المعدات والأنظمة داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافوا أن الحلول الذكية التي تقدمها شركة“المقاولون العرب” لإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات وتقليل استهلاك الموارد وتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية، ومن خلال تكامل هذه الحلول مع أنظمة إنترنت الأشياء وبرنامج إدارة الأصول، تتيح الشركة للمرافق الاستفادة من تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخفض التكاليف التشغيلية، مع ضمان جودة عالية وتصنيع محلي مصري بالكامل.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108684117
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