منطقة القوز الإبداعية.. ملتقى يجمع العالم في حب الفنون

منطقة القوز الإبداعية

منطقة القوز الإبداعية

منطقة القوز الإبداعية تعزز دورها كوجهة رئيسية للمبدعين، وتوفر بيئة مثالية للنمو والابتكار من خلال شراكات استراتيجية وخدمات تدعم الصناعات الثقافية والابداعية.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 17, 2024 /EINPresswire / -- تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، الهيئة المؤتمنة على القطاع الإبداعي في الإمارة، إثراء مشهد دبي الثقافي بمشاريع ومبادرات نوعية تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمحافظة على التراث المحلي وصونه، ومد جسور التواصل والحوار بين الثقافات المختلفة.

وتعتبر "منطقة القوز الإبداعية" من أبرز المشاريع الثقافية التي تشهدها دبي ، حيث تشكل منظومة متكاملة تلبي متطلبات المبدعين والفنانين والمصممين، الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، ومساحة إبداعية واسعة تتيح أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاً كثيرة، ما حولها إلى وجهة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال، وملتقى يجمع العالم في حب الفنون.

وقد سعت "دبي للثقافة" إلى تعزيز قيمة المنطقة ودورها في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال عقد سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والجهات الفاعلة في مختلف القطاعات، بهدف تقديم وتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض المبتكرة للمبدعين ورواد "القوز" تمكنهم من العيش والعمل والإنتاج ضمن بيئة ثقافية مرنة، قادرة على فتح الآفاق أمامهم وتحفيز روح الابتكار لديهم، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتشمل قائمة الخدمات والعروض التي تقدمها "دبي للثقافة"، تسهيل ترخيص ممارسة الأعمال التجارية للمواهب الإبداعية عبر منصة "استثمر في دبي" الرقمية، وتوفير مساحات عمل متخصصة بواسطة "ليتس وورك"، وتصميم حلول مالية مخصصة لرواد الأعمال المبدعين من خلال بنك دبي التجاري، إضافة إلى خدمات مجتمعية أخرى، وكذلك الفيزا الثقافية طويلة الأمد التي توفر لأصحاب المواهب والمتميزين إقامة لمدة 10 سنوات.

ولا تزال "منطقة القوز الإبداعية" التي تتميز بطابعها الصناعي والفني الخاص تواصل رحلة نجاحها، حيث تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2024، من جذب واستقطاب 367 شركة جديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، بينما وصل إجمالي عدد الشركات والمشاريع الإبداعية فيها إلى 1503 شركة، توظف أكثر من 3000 مبدع، كما شهدت هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي وصلت إلى أكثر من 80 فعالية حتى الآن، مقابل 35 فعالية نظمت خلال 2023، كما لا تزال أجندتها مليئة بالفعاليات والمنتديات وورش العمل الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل المنطقة مثالاً على قوة الصناعات الثقافية والإبداعية ونمو الاقتصاد الإبداعي في دبي.

تدعو هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" جميع المبدعين والفنانين والمصممين والمحترفين العاملين في الصناعات الثقافية والإبداعية من مختلف أنحاء العالم، إلى تقديم طلباتهم للحصول على الفيزا الثقافية التي تتيح لهم فرصة الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات في دبي، ما يمكنهم من الازدهار في بيئة دبي الإبداعية النابضة بالحياة، للتقديم على الفيزا، زوروا موقع "دبي للثقافة" الإلكتروني .



Antoine Boghos

Cicero & Bernay

+971 50 331 0001

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