Tuesday, 17 September 2024 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شراكة استراتيجية بين طرق دبي واينوك لرعاية الفعاليات

9/17/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة مع مجموعة اينوك، بتقديم الرعاية الاستراتيجية لجميع الفعاليات الرئيسة، التي تقيمها الهيئة خلال عامي 2024 – 2025، وذلك بهدف دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتفعيل وإرساء أسس التعاون المشترك وتكامل الجهود فيما بينهما.

ووقع الاتفاقية أحمد محبوب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهشام علي مصطفى المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة قي مجموعة اينوك، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثلاثون للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذي تنظمه منظمة النقل الذكي في أوروبا - ايرتيكو (ERTICO)، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific)، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية،" وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ورحب محبوب بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة اينوك، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق شراكة استراتيجية تؤسس لتكامل الجهود مع كافة القطاعات، بما يتوافق مع رؤية الهيئة واستراتيجيتها وتتويجاً للنجاحات الكبيرة والسمعة العالمية التي حققتها الإمارة في استضافتها وإقامتها للأنشطة والفعاليات الدولية الكبرى، حيث تعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتنظيم الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير الدولية.

من جانبه أعرب سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الهيئة، مؤكداً حرص مجموعة اينوك على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والمسؤولين في الجانبين، وتقديم الدعم اللازم لكافة الفعاليات التي ستنظمها الهيئة خلال العامين، الجاري والمقبل، والتأكيد على ظهورها بالشكل الذي يليق بمكانة دبي العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17092024000110011019ID1108683249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث