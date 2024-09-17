شراكة استراتيجية بين طرق دبي واينوك لرعاية الفعاليات

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة مع مجموعة اينوك، بتقديم الرعاية الاستراتيجية لجميع الفعاليات الرئيسة، التي تقيمها الهيئة خلال عامي 2024 – 2025، وذلك بهدف دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتفعيل وإرساء أسس التعاون المشترك وتكامل الجهود فيما بينهما.

ووقع الاتفاقية أحمد محبوب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهشام علي مصطفى المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة قي مجموعة اينوك، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثلاثون للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذي تنظمه منظمة النقل الذكي في أوروبا - ايرتيكو (ERTICO)، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific)، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية،" وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ورحب محبوب بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة اينوك، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق شراكة استراتيجية تؤسس لتكامل الجهود مع كافة القطاعات، بما يتوافق مع رؤية الهيئة واستراتيجيتها وتتويجاً للنجاحات الكبيرة والسمعة العالمية التي حققتها الإمارة في استضافتها وإقامتها للأنشطة والفعاليات الدولية الكبرى، حيث تعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتنظيم الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير الدولية.

من جانبه أعرب سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الهيئة، مؤكداً حرص مجموعة اينوك على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والمسؤولين في الجانبين، وتقديم الدعم اللازم لكافة الفعاليات التي ستنظمها الهيئة خلال العامين، الجاري والمقبل، والتأكيد على ظهورها بالشكل الذي يليق بمكانة دبي العالمية.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز