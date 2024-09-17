طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 01:13.

الجزر الأول عند الساعة 18:59والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:35 والمد الثاني عند الساعة 22:07

و الجزر الأول عند الساعة 15:54والجزر الثاني عند الساعة 04:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 80 35

دبي 37 28 85 30

الشارقة 37 27 85 30

عجمان 36 29 85 40

المدينة 37 25 85 25

رأس الخيمة 40 26 80 25

الفجيرة 35 31 80 55

العـين 41 30 50 20

ليوا 42 28 80 10

الرويس 36 29 85 55

السلع 39 28 70 30

دلـمـا 35 31 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 34 30 85 55

أبو موسى 33 31 85 65

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