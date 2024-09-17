مزيد من الأمطار قادمة إلى الأردن بهذا الموعد

MENAFN - Khaberni) خبرني - تستمر الأجواء الخريفية المبكرة بالتأثير على المملكة وتبقى الحرارة دون المعدلات الموسمية بعدة درجات مئوية، وتكون البرودة محسوسة في الجبال والسهول، وتكون فرص زخات المطر مستمرة غدا الأربعاء، وتجدد بشكل "أفضل وأكثر وضوحا وشمولية" منتصف الأسبوع المقبل.

برودة محسوسة في الجبال والسهول تكون البرودة محسوسة في الجبال والسهول ابتداء من فترة المساء وحتى ساعات ما قبل الظهر، وتستدعي هذه الأجواء ارتداء المعطف الخفيف، وتكون الحرارة دون منتصف العشرين نهارا في العاصمة والجبال وتقترب من 15-14 مئوية ليلا وفي الصباح الباكر.



فرص زخات المطر نتيجة لعاصفة قوية ستضرب إقليم وسط البحر المتوسط نهاية هذا الأسبوع، فإن بقايا هذه العواصف يستمر بالاندفاع نحو حوض شرق المتوسط وبلاد الشام والأردن وعلى شكل طقس خريفي وبارد قليلا وتساقط لزخات المطر المتفرقة، وتكون فرص تساقط زخات المطر المتفرقة أفضل وأكثر شمولية منتصف الأسبوع المقبل.



عاصفة قوية ستضرب وسط المتوسط ويراقب مركز وسم الإقليمي عاصفة قوية ستضرب منطقة وسط البحر المتوسط وستؤثر على عدة دول عربية، وخاصة تونس وشرق الجزائر وشمال ليبيا، كما تؤثر بشكل قوي على اليونان وحتى إقليم شرق المتوسط، هذه العواصف غالبا ما تسبب هذه الأجواء الخريفية والباردة قليلا وتساقط لزخات المطر في أجزاء من بلاد الشام وأقصى شرق المتوسط، وسيصدر وسم التحديثات باستمرار.



تقلبات جوية خريفية أخرى نهاية الشهر تتفاوت الحرارة بشدة خلال الأيام الأخيرة من الشهر (بين الارتفاع الملمو