مزيد من الأمطار قادمة إلى الأردن بهذا الموعد

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- Khaberni) خبرني - تستمر الأجواء الخريفية المبكرة بالتأثير على المملكة وتبقى الحرارة دون المعدلات الموسمية بعدة درجات مئوية، وتكون البرودة محسوسة في الجبال والسهول، وتكون فرص زخات المطر مستمرة غدا الأربعاء، وتجدد بشكل "أفضل وأكثر وضوحا وشمولية" منتصف الأسبوع المقبل.
برودة محسوسة في الجبال والسهول تكون البرودة محسوسة في الجبال والسهول ابتداء من فترة المساء وحتى ساعات ما قبل الظهر، وتستدعي هذه الأجواء ارتداء المعطف الخفيف، وتكون الحرارة دون منتصف العشرين نهارا في العاصمة والجبال وتقترب من 15-14 مئوية ليلا وفي الصباح الباكر.
فرص زخات المطر نتيجة لعاصفة قوية ستضرب إقليم وسط البحر المتوسط نهاية هذا الأسبوع، فإن بقايا هذه العواصف يستمر بالاندفاع نحو حوض شرق المتوسط وبلاد الشام والأردن وعلى شكل طقس خريفي وبارد قليلا وتساقط لزخات المطر المتفرقة، وتكون فرص تساقط زخات المطر المتفرقة أفضل وأكثر شمولية منتصف الأسبوع المقبل.
عاصفة قوية ستضرب وسط المتوسط ويراقب مركز وسم الإقليمي عاصفة قوية ستضرب منطقة وسط البحر المتوسط وستؤثر على عدة دول عربية، وخاصة تونس وشرق الجزائر وشمال ليبيا، كما تؤثر بشكل قوي على اليونان وحتى إقليم شرق المتوسط، هذه العواصف غالبا ما تسبب هذه الأجواء الخريفية والباردة قليلا وتساقط لزخات المطر في أجزاء من بلاد الشام وأقصى شرق المتوسط، وسيصدر وسم التحديثات باستمرار.
تقلبات جوية خريفية أخرى نهاية الشهر تتفاوت الحرارة بشدة خلال الأيام الأخيرة من الشهر (بين الارتفاع الملمو
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