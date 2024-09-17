تباين أداء الأسهم العربية في انتظار بيانات اقتصادية

تباين أداء مؤشرات الأسهم العربية، في انتظار بيانات اقتصادية وقرارات أسعار الفائدة عالمياً.

وكان البحرين الأكثر ارتفاعاً، حيث زاد المؤشر بنسبة 3.7%، ثم ارتفع المؤشر الرئيسي في المغرب «مازي» بنسبة 0.82%، كما زاد مؤشر أبوظبي للأرواق المالية بنسبة 0.4%، والمؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.15%.

فيما استقر مؤشر سوق دبي المالي مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.04%.

كما تراجع مؤشر الكويت بنسبة 0.19% ومصر 0.33% ومسقط 0.37% وقطر 0.42%.

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