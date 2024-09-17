جدل في مصر.. لوحة سيارة بملياري جنيه!

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- Khaberni) خبرني -لوحة معدنية طرحتها وزارة الداخلية المصرية ممثلة في بوابة مرور مصر الإلكترونية، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن سعرها الذي تجاوز ملياري جنيه.
واللوحة المعدنية المثيرة للجدل تحمل الرقم "د ب س 2222"، وتنافس على حيازتها شخصان.
إلا أن مصدرا مسؤولا كشف أن السعر المدون على بوابة مرور مصر الإلكترونية لهذه اللوحة غير حقيقي، وهو عبارة عن خطأ إلكتروني، وسيتم إعادة تصويبه مجدداً، مشيرا إلى أن الأمر تكرر عدة مرات سابقا.
لوحات تجاوز سعرها مليون جنيه
إلى ذلك أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على عدة لوحات معدنية مميزة للسيارات، تجاوز سعرها مليون جنيه.
ويتنافس بعض المواطنين على شراء بعض اللوحات، وتنتهي المزايدة على هذه اللوحة يوم السابع عشر من ديسمبر.
كما طرح عدد من اللوحات المميزة الأخرى من أبرزها لوحة معدنية "ر أ أ 1111" بسعر مليون و250 ألف جنيه، ويتنافس عليها شخصان، ولوحة معدنية "م ب 2" بسعر 430 ألف جنيه ويتنافس عليها اثنان.
وتم طرح لوحة معدنية تحمل الرقم "ج 21" بسعر 490 ألف جنيه، ويتنافس عليها 3 أشخاص، ولوحة معدنية "س ط 11" بسعر 375 ألف جنيه.
وهناك أيضا لوحة معدنية "س 66" بسعر 1.2 مليون جنيه، "م م و111" بسعر 300 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص، " ف ج ر 999" بسعر 185 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.
يشار إلى أن الكثير من مالكي السيارات حول العالم يتنافسون على امتلاك أرقام لوحات مميزة، حتى إنه في أحيان كثيرة يكون سعر اللوحة أكثر من سعر المركبة ذاتها.
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