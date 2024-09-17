جدل في مصر.. لوحة سيارة بملياري جنيه!

MENAFN - Khaberni) خبرني -لوحة معدنية طرحتها وزارة الداخلية المصرية ممثلة في بوابة مرور مصر الإلكترونية، أثارت الجدل على مواقع خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن سعرها الذي تجاوز ملياري جنيه.

واللوحة المعدنية المثيرة للجدل تحمل الرقم "د ب س 2222"، وتنافس على حيازتها شخصان.





إلا أن مصدرا مسؤولا كشف أن السعر المدون على بوابة مرور مصر الإلكترونية لهذه اللوحة غير حقيقي، وهو عبارة عن خطأ إلكتروني، وسيتم إعادة تصويبه مجدداً، مشيرا إلى أن الأمر تكرر عدة مرات سابقا.





لوحات تجاوز سعرها مليون جنيه

إلى ذلك أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على عدة لوحات معدنية مميزة للسيارات، تجاوز سعرها مليون جنيه.





ويتنافس بعض المواطنين على شراء بعض اللوحات، وتنتهي المزايدة على هذه اللوحة يوم السابع عشر من ديسمبر.





كما طرح عدد من اللوحات المميزة الأخرى من أبرزها لوحة معدنية "ر أ أ 1111" بسعر مليون و250 ألف جنيه، ويتنافس عليها شخصان، ولوحة معدنية "م ب 2" بسعر 430 ألف جنيه ويتنافس عليها اثنان.





وتم طرح لوحة معدنية تحمل الرقم "ج 21" بسعر 490 ألف جنيه، ويتنافس عليها 3 أشخاص، ولوحة معدنية "س ط 11" بسعر 375 ألف جنيه.





وهناك أيضا لوحة معدنية "س 66" بسعر 1.2 مليون جنيه، "م م و111" بسعر 300 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص، " ف ج ر 999" بسعر 185 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.





يشار إلى أن الكثير من مالكي السيارات حول العالم يتنافسون على امتلاك أرقام لوحات مميزة، حتى إنه في أحيان كثيرة يكون سعر اللوحة أكثر من سعر المركبة ذاتها.