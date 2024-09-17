اعترافات صادمة لطفل قتل كل عائلته في العراق

MENAFN - Khaberni) خبرني -جريمة هزّت العراق، أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل عائلة من قبل أحد أبنائها في المحافظة.

" 13 عاما"

وقالت القيادة في بيان، إن طفلاً يبلغ من العمر 13 عاماً أقدم ليلة أمس على إطلاق النار بالخطأ على عائلته.





وأكدت أن الحادث أدى إلى مقتل والد الطفل وشقيقه وإصابة شقيقته بجروح.





كما أوضحت أن والدة الجاني توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها.





وأضافت أن القوات الأمنية ألقت القبض على الصغير وفتحت تحقيقا بالحادث.





مع سبق الإصرار والترصد

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتى المتهم اعترف بشكل أولي أمام الجهات الأمنية المتخصصة بالتحقيق بقتل أفراد أسرته الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد.





ونقل المصدر عن المتهم قوله، خلال التحقيقات إن الدوافع وراء ارتكابه للجريمة هي بسبب تعرضه إلى الضرب والتعنيف من قبل والده، وخطط للقيام بجريمته انتقاماً منه، وفقا لوكالة "شفق نيوز".





كما بين أن القوات الأمنية ضبطت السلاح المستخدم بالجريمة نوع "كلاشينكوف"، ويعود لوالده، وضبط أيضا قنبلتين يدويتين في مكان الحادث.





وأكد إجراء فحوصات طبية على المتهم، للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من عدمه.

جرائم فظيعة

يشار إلى أن العراق كان سجّل منذ بداية العام الجاري، تحولات خطيرة في أرقام الجريمة، حيث سجّلت جرائم فظيعة حتى في نطاق الأسرة الواحدة.





ويعدّ التطور السريع في أرقام الجريمة انعكاساً لظروف أمنية واقتصادية واجتماعية أوجدتها الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.





كما أفضت تلك الحالة إلى تحولات أخلاقية ونفسية باتت تهدد تماسك المجتمع العراقي ووحدته، وفق اختصاصيين اجتماعيين.