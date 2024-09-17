توقف شخصيات بارزة ضمن شبكة ابتزاز بفيديوهات جنسية في العراق

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت محافظة ذي قار في العراق تحركا أمنيا واسعا مؤخرا استهدف شبكات ابتزاز مسؤولي المحافظة وأسفرت عن توقيف عدد من الشخصيات البارزة، بينهم أعضاء في مجلس المحافظة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية عن مصادر أمنية قولها إن الحملة بدأت بعد اعتقال 3 أشخاص في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، بينهم فتاتان، إحداهما مرشحة سابقة للانتخابات المحلية.

وجاءت هذه الاعتقالات بناء على بلاغ رسمي من سلطة عليا في المحافظة، ومع تعمق التحقيقات، اعترف المعتقلون بانتمائهم لشبكة ابتزاز تستهدف مسؤولي المحافظة.

في غضون ذلك، تقدم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، بشكوى رسمية ضد عضوي مجلس المحافظة محمد هادي وعمار الركابي، متهما إياهما بمحاولة ابتزازه والعمل على إقالته من منصبه بالقوة. وبناء على هذه الشكوى، أصدرت محكمة التحقيق في الناصرية أوامر قبض بحقهما.

على إثر ذلك، اعتقلت قوات الأمن العراقي عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، كما ألقت القبض على أحد الصحفيين عند منفذ سفوان الحدودي أثناء عودته من الكويت.

من جانبه، صرح المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، ياس الخفاجي، في حديثه للوكالة، بأن المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قضية اعتقال أحد أعضائه وملاحقة آخر. وأشار الخفاجي إلى أن رئيس المجلس، عزة الناشي، أصدر توجيهات بتشكيل لجنة خاصة للتواصل مع الجهات المختصة ومتابعة مجريات القضية.

وأضاف الخفاجي أن المجلس لم يكن على علم بعمليات الاعتقال والملاحقات إلا بعد صدور أوامر القبض الرسمية، مما يشير إلى تسارع الأحداث. كما أشار إلى أن هناك شخصيات أخرى نافذة في الحكومة المحلية قد تواجه نفس المصير، حيث قد يتم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة الانتماء إلى شبكات الابتزاز التي تستهدف مسؤولي المحافظة.

وقالت الوكالة إن مصادر محلية كشفت أن إحدى المعتقلات لدى جهاز الأمن العراقي، كانت تعمل بأجر يومي في مديرية بلدية الرفاعي، بعد توجيه من محافظ ذي قار لتشغيلها بدلا من العاملين المنتهية خدماتهم.

وأشارت المصادر لبعض اعترافات الإبراهيمي أمام القضاء، حيث أقر المحافظ بزواجه منها بشكل "منقطع" (زواج متعة) خلال فترة عملها، وأن المعتقلة قامت بتسجيل مقاطع فيديو له في أوضاع مخلة أثناء اتصالات عبر الكاميرا، ثم قامت ببيع هذه المقاطع لشبكة الابتزاز التي تعد إحدى أعضائها.

وفي وقت سابق، أكد محافظ ذي قار في تصريح لشبكة "964"، أنه ضحية "ابتزاز إلكتروني" تورط فيه عضو من مجلس المحافظة ومحافظ سابق، كانوا على رأس شبكة ظهرت في ذي قار، بمعية "إعلاميين وناشطين".

وأوضح أن الحكومة المحلية لجأت إلى القضاء الذي أصدر أوامر قبض بحق المتورطين في هذه الشبكة، بعد تداول الجمهور أنباء ومعلومات ومقاطع فيديو غامضة وشائعات كثيرة، أدت إلى تحرك أمني وقضائي بدأت فصوله توا، دون أن تتضح الصورة بما يكفي.

وأضاف الإبراهيمي أنه "كان المستهدف الأول من قبل شبكة الابتزاز الإلكتروني، بغرض إجباره على تقديم الاستقالة أو حصولهم على مكاسب إدارية"، مؤكدا على المعلومات التي جرى تداولها حول إلقاء القبض على عمار الركابي عضو مجلس المحافظة، وصدور مذكرة اعتقال بحق المحافظ السابق محمد هادي الغزي.