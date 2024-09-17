من منافس إلى قائد.. خصم رونالدو السابق مرشح لتدريب النصر السعودي

تقترب إدارة نادي النصر السعودي من اتخاذ قرار بإقالة مدرب الفريق، البرتغالي لويس كاسترو، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال في الموسم الحالي.



رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها الإدارة لجلب نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، لم يتمكن الفريق من تحقيق البداية المتوقعة سواء في المحلي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشير التقارير إلى أن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، هو المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية للنصر.



بيولي قاد ميلان إلى ألقاب مهمة خلال فترة تواجده في النادي بين 2019 و2024، وكان شاهداً على نهاية حقبة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، مما يضفي طابعاً خاصاً على هذا الترشيح.

إقالة كاسترو تبدو وشيكة، خاصة بعد التعادل المخيب أمام الشرطة العراقي في أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تسعى الإدارة إلى تصحيح المسار والعودة لتحقيق الانتصارات محلياً وقارياً.