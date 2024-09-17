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برشلونة يطلق قميصًا رسميًا جديدًا لدعم حقوق النساء (صور)

9/17/2024 9:14:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف نادي برشلونة عن قميصه الثالث الجديد، الذي يأتي في إطار دعمه لنضال النساء والمساواة، وهو من إنتاج شركة "نايكي".

وجاء القميص بلون أخضر فاتح يرمز للأمل والتجديد، ما يعبر عن النمو والتقدم في تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء.

ويهدف برشلونة في خطوة مبتكرة من خلال هذا القميص، إلى الاحتفال بالنجاحات التي حققها فريقه النسائي لكرة القدم، الذي تألق مؤخراً على المستويين المحلي والدولي.

وتم تصميم القميص باستخدام تقنيات متطورة، مع دمج شعار "نايكي" بالألوان الأحمر والأزرق ليبرز التزام النادي بالتضامن مع حقوق النساء.

ويرتدي فريق برشلونة هذا الموسم زيًّا رئيسيًّا بألوان الأحمر والأزرق التقليدية، بينما جاء الزي الاحتياطي باللون الأسود، ويضاف إليهما القميص الثالث بالأخضر الفاتح الذي يعزز رسالة النادي بدعم قضايا المرأة والمساواة.

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