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طاقم تحكيم عربي يقود السوبر الأفريقي في الرياض

9/17/2024 9:14:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت تقارير صحفية مغربية عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة السوبر الإفريقي المنتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي ستُقام يوم 27 سبتمبر الجاري في ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

يأتي هذا اللقاء في إطار مواجهة قوية تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي، وبطل كأس الكونفدرالية، الزمالك، في منافسة على اللقب الإفريقي الكبير.

وأفادت صحيفة "البطولة" المغربية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد اعتمد طاقم تحكيم دولي يقوده الليبي معتز إبراهيم كحكم ساحة.

وسيعاونه كل من الليبي عطية أمسعد كحكم مساعد أول، والتونسي خليل الحساني كحكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى الصومالي عبد القادر أرتان الذي سيتولى مهام الحكم الرابع.

وفيما يتعلق بتقنية الـ VAR، سيكون الجنوب أفريقي توم أبونجيل مسؤولاً عنها، بينما يسانده المغربي زكريا برينسي.

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