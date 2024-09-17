حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (52) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للتوحُّد برئاسة هشام عبدالله القاسم، وعضوية

ســــامـي ياقـــــوت الريــــامـــي، والدكتورة هند عبد الواحد الرستماني، والدكتورة شـيــــخة أحمــــد الرئيــــسي، وصالحة خليفة بن ذيبان الفلاسي، ومــريــــم أحمــــد البــــلوشــــي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمركز.

ونص القرار على أنه إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المركز ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

