بلدية دبا الحصن تنظم سلسلة ورش توعوية حول طرق التعامل السليم مع النفايات المنزلية

(MENAFN
- Al Madar Communications) دبا الحصن- سبتمبر-2024
نظمت بلدية دبا الحصن بالتعاون مع "شركة بيئة" سلسلة ورش توعوية تثقيفية لموظفي البلدية حول الإدارة المثلى للنفايات المنزلية، وطرق فرزها، وسبل التعامل مع الحاويات المختلفة وأنواع النفايات التي يجب أن تلقى في كل منها، وتشجيع الاقتصاد الدائري من خلال رفع الوعي بأهمية إعادة التدوير لمختلف أنواع النفايات، وبالذات للعلب والعبوات البلاستيكة وزيوت الطبخ بهدف تخفيف العبء البيئي.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود بلدية دبا الحصن الحثيثة والمتواصلة للوصول لمجتمع بيئي مستدام، والتركيز على محور التوعية لتغيير السلوكيات السلبية تجاه البيئة، والمساهمة في إدارة النفايات بكفاءة وفعالية، وضمان التعامل السليم معها، ومواجهة التحديات الي تواجه البلدية في هذا المجال مثل ظاهرة الرمي العشوائي وعدم الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للنفايات المنزلية.
وشارك في الندوة التي عقدت في مبنى البلدية 170 موظفاً من موظفي بلدية دبا الحصن، وقدمها مجموعة من الخبراء من شركة بيئة المختصين في مجال التعامل مع النفايات وطرق إدارتها وتدويرها بشكل علمي يحافظ على البيئة ويضمن استدامتها.
كما قامت شركة بيئة بالتعاون مع البلدية بتوزيع حاويتين مختلفتين باللونين الأزرق والأخضر على كل منزل في المدينة، مع توضيح أنواع النفايات الواجب وضعها في كل واحدة منهما.
وقال سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير البلدية: "إن هذه الورشة تأتي ضمن سعي البلدية الدائم لتطوير ورفع كفاءة الموظفين، والارتقاء بمعايير جودة الحياة في المدينة، والمحافظة على البيئة ومصادرها الطبيعية، وتقليل التلوث ونشر الوعي الصحي بأهمية التعامل السليم مع النفايات وإعادة تدويرها، والتميز في تقديم خدمات عصرية تفيد كافة أفراد المجتمع، وتفعيل مرافق البلدية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية بين البلدية وكافة شرائح وأفراد المجتمع".
وشكر اليحيائي شركة بيئة على "جهودها الكبيرة في الحفاظ على الاستدامة البيئية، وسعيها الحثيث لرفع الوعي الصحي بكيفية التعامل مع النفايات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئية للمؤسسات والموظفين في مختلف مدن ومناطق الدولة، مؤكدا على "أهمية الشراكة بين البلدية ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة".
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