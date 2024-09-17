(MENAFN
- Sherpa Communications)
عقد شراكة استراتيجية بين يانغو تك مع السدحان وسبار لإعادة ابتكار مشهد البيع بالتجزئة في السعودية
16 سبتمبر 2024 – أبرمت يانغو تك (Yango Tech)، الشركة العالمية الرائدة لتقنيات التجارة الإلكترونية والتي هي جزء من مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، شراكة استراتيجية مع السدحان وسبار على هامش فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا التعاون لحظة محورية في تطوير تقنيات التجزئة وتعزيز القدرات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكلا العلامتين التجاريتين. من خلال تقديم حلول متطورة للسوق، تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط تجارب التسوق اليومية، وجعلها أكثر كفاءة، وتسهيل الوصول إليها للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.
تم توقيع اتفاقية الشراكة رسمياً في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، المنصة الرائدة لتعزيز النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي، حيث يلتقي الخبراء والأكاديميون وقادة الشركات وصانعو السياسات من كل أنحاء العالم لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية. شهد حفل التوقيع بدر السدحان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة السدحان، وإيفجيني تشيرنيكوف، مدير العمليات في يانغو تك، وكذلك بحضور منير عبدالرحمن، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المجموعة، وحسام جمعة، المستشار التجاري في السدحان.
ضمن إطار هذه الاتفاقية، ستوفر يانغو تك تقنياتها المبتكرة لتعزيز تجربة البيع بالتجزئة لعملاء السدحان وسبار. وشمل ذلك تفعيل تطبيق للهواتف الذكية بواجهة مخصصة ومواقع ويب حديثة مصممة خصيصاً لتعكس الهوية المميزة للسدحان وسبار. تم تعزيز هذه الحلول الرقمية بمجموعة من الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يضمن سلاسة التصفّح ويقدم تجارب تسوق مخصصة وبرامج ولاء متكاملة ومحافظ إلكترونية سلسة وغيرها من المزايا.
يعمل نظام إدارة معلومات المنتجات، الحل الرائد من يانغو تك، على توحيد بيانات المنتجات وضمان دقتها عبر جميع المنصات الرقمية. تدعم هذه البيانات الموثوقة دمج العروض الذكية، والتي يتم تصميمها تلقائياً لتناسب شرائح العملاء المحددة على موقع السدحان وسبار الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. ستلعب هذه العروض المستهدفة دوراً رئيسياً في تعزيز الحفاظ على العملاء وتحسين تجربة التسوق.
تدير مجموعة السدحان، وهي شركة عائلية تتمتع بخبرة تزيد عن 72 عاماً في مجال تجارة التجزئة، أكثر من 30 متجراً تحت علامتي السدحان وسبار التجاريتين. تم تصنيف الشركة ضمن أكبر 10 تجار تجزئة في المملكة العربية السعودية، وتنفذ آلاف الطلبات عبر الإنترنت يومياً، ومن المقرر أن تحقق عملياتها عبر الإنترنت نمواً يزيد عن سبعة أضعاف في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وإلى جانب تجارة التجزئة، تشمل اهتمامات السدحان العقارات والاستثمار والهندسة والبناء والتعليم.
وبهذه المناسبة، علّق بدر السدحان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان، قائلاً: "يأتي تعاوننا مع يانغو تك كشهادة قيّمة على التطور الذي تحققه مساعينا لتحقيق التميز التكنولوجي. تتمثل استراتيجيتنا الأوسع في الابتكار والتفوق في مجال تجارة التجزئة، مما يضمن استمرارنا في تقديم خدمة استثنائية ودفع النمو المستدام. ومع توقع وصول سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، ستمكننا قدراتنا الرقمية من الاستفادة بشكل فعال من هذه السوق المتوسعة".
ومن جهته، أضاف يفجيني تشيرنيكوف، مدير العمليات في يانغو تك: "ننظر إلى شراكتنا مع السدحان وسبار كفرصة مثالية لنا، فهي تتماشى مع هدفنا المتمثل في توفير حلول تكنولوجية متطورة تساهم في رؤية السعودية 2030. نحن حريصون على عرض حلولنا وقدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة تسوق شخصية وأكثر تخصيصاً ومتعة لعملاء السدحان وسبار."
سيدعم الموقع الإلكتروني المخصص وتطبيقات الهواتف المحمولة، المتوفرة على أنظمة التشغيل أندرويد وآبل (iOS)، طرق الدفع غير النقدية المختلفة لتقديم تجربة تسوق آمنة ومريحة. كما سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات التوصيل المرنة، مثل التوصيل عند الطلب في غضون 60 دقيقة إلى 3 ساعات، والاستلام الفوري، والاستلام المجدول، حتى يتمكن المستهلك من استلام مشترياته بسرعة. ولتحسين العمليات بشكل أكبر، ستقدم يانغو تك للمجموعة أنظمة إدارية متقدمة لتبسيط دعم العملاء، والدعم الفني الداخلي، وإدارة الحملات الترويجية.
توفر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي منصة مثالية لعقد هذه الشراكة الرائدة. بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها شركة يانغو تك والحضور القوي لمجموعة السدحان في السوق، أصبحت كلتا الشركتين على استعداد لإعادة تشكيل مشهد البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. يسلط هذا التعاون الضوء على التزامهما بدفع عجلة الابتكار ويضع معياراً جديداً للتميز الرقمي في مشهد تجارة التجزئة.
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