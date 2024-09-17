نسعى بهذا التعاون لاعادة تعريف مفاهيم الترفية باستخدام التكنولوجيا

(MENAFN
- BPG Group) - في إطار التزامها بتقديم أحدث الخدمات والحلول الرقمية لعملائها، أعلنت شركة Ooredoo الكويت، رائدة الاتصالات المتكاملة والابتكار التكنولوجي، عن شراكتها مع شركة سامسونج جلف للإلكترونيات بهدف إتاحة منصة الإعلام الكويتي الحديثة للترفيه الرقمي، 51، على جميع تلفزيونات سامسونج الذكية المزودة بنظام تشغيل "Tizen"تشمل الإصدارات 2018 وما تلاها والخاصة بأنظمة التشغيل لأجهزة تلفزيونات سامسونج الذكية.
وقد جاءت هذه الخطوة ليتمكن مستخدمو منصة 51 من الجمهور الخليجي والعربي من الاستمتاع بالمحتوى المتنوع الذي تقدمه ضمن تجربة مشاهدة مميزة بتقنيات صوت وصورة متقدمة على تلك الأجهزة، وذلك في إطار استراتيجية Ooredoo الكويت لتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم حلول ترفيهية متطورة تلبي تطلعات عملائها.
كما أشارت Ooredoo الكويت إلى أن تجربة مشاهدة منصة 51 على أحدث تلفزيونات Samsungالذكية تتميز بعدة جوانب، أبرزها الجودة العالية للصورة ودقتها، إلى جانب الإمكانيات المتطورة للصوت على هذه الأجهزة، مما يضمن للمشاهدين تجربة سينمائية منزلية ممتعة.
وقد عملت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات بالأخص على ضمان أن تشمل أحدث أجهزة التلفزيون لديها منصة 51 كجزء من تعاونها الوثيق مع Ooredoo، مما يعزز تجربة المشاهدة للمستخدمين.
وفي هذا السياق، قال نيكولا أكسينتيفيتش، رئيس مجموعة العرض المرئي في سامسونج جلف للإلكترونيات: "تؤكد شراكتنا مع Ooredoo الكويت لإتاحة منصة 51 عبر جميع تلفزيونات سامسونج الذكية، على التزامنا بتزويد عملائنا بتجارب ترفيهية لا مثيل لها، وحرصنا على تصنيع أفضل الشاشات صورة ومحتوى. ولا شك أن إتاحة محتوى منصة 51 عبر أجهزتنا يبشر بحقبة جديدة من الترفيه المنزلي. إذ يؤكد هذا التعاون على التزامنا بتوفير الترفيه المتميز للجميع."
ويُذكر أن منصة 51 تمثل مشروعًا مشتركًا بين القطاع الحكومي، ممثلًا بوزارة الإعلام الكويتية، والقطاع الخاص بقيادة شركة فاست للإتصالات أحدى شركات Ooredoo الكويت. وقد حققت المنصة نجاحًا سريعًا باستقطابها مشاهدات تجاوزت الستة ملايين في وقت قياسي، ومن أكثر من 187 دولة لمتابعة محتوى تلفزيون وإذاعة دولة الكويت.
مع العلم أن منصة 51، التي تم اختيار اسمها لرمزية السنة التي انطلقت فيها الإذاعة الكويتية، جاءت ضمن مبادرة رائدة تمثل قمة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، سعياً من Ooredoo الكويت لدعم خطط التنمية الوطنية لتحقيق "رؤية الكويت 2035" في تطوير إعلام كويتي رقمي يشاهده العالم بأحدث وسائل التكنولوجيا - من البث المباشر للقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية إلى خدمات المشاهدة والإستماع عند الطلب.
كما حققت Ooredoo محطة إنجاز جديدة مع تطوير وإطلاق منصة 51، التي شكلت علامة فارقة في الوسط الإعلامي الخليجي، إذ تعد المنصة الأولى والرسمية المخصصة لعرض الأعمال الكويتية، بتاريخها الفني الغني والزاخر بالكنوز الكويتية والخليجية القديمة، وصولاً إلى أحدث الأعمال المعاصرة، في تجربة مشاهدة ممتعة وحصرية تقدم كل ما هو جديد.
وختاماً، تواصل Ooredoo الكويت، بصفتها شريك الاتصالات المتكاملة والتكنولوجيا لعملائها، الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لأعمالها، لتتمكن من تقديم خدمات وحلول رقمية مبتكرة، مثل منصة 51، بتقنيات فائقة تواكب التطورات التكنولوجية واستخداماتها الحديثة، بمزايا تتناسب مع جميع فئات وشرائح العملاء.
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