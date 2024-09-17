"إنفينيتي" من العربية للسيارات تحصد جائزة "إنفينيتي" العالمية المرموقة لأدائها المتميز في 2023

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) تقديراً لجهودها الاستثنائية وأدائها المتميز، حازت "إنفينيتي" من العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، على جائزة "إنفينيتي" العالمية المرموقة لعام 2023. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على تميزها في مجالات المبيعات، وخدمات ما بعد البيع، وتجربة العملاء.
ويعكس هذا الإنجاز التفاني المستمر للعربية للسيارات في تقديم أعلى مستويات الجودة والاحترافية، ويُعتبر دليلاً واضحاً على نجاح استراتيجيات الشركة وابتكاراتها التي تساعدها في إرساء معايير جديدة للتميز.
وقدم الجائزة السيد ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور المحدودة، واستلمها السيد خالد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، خلال زيارة خاصة إلى مقر "العربية للسيارات" في دبي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والسيد ألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط، والدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس الإدارة وعضو مساهم في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والسيد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، والسيد حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول للعربية للسيارات.
وتواصل إنفينيتي من العربية للسيارات تقديم تجارب استثنائية بمعايير عالمية، ما يرسخ مكانتها في سوق السيارات التنافسي في دولة الإمارات. ويُعكس هذا التكريم الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين العربية للسيارات وإنفينيتي، ويؤكد التزامهما المشترك بالتطوير والابتكار في قطاع السيارات المتنامي.
ولا يفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة للنمو فحسب، بل يُعزز أيضاً ريادة الشركتين في مجال السيارات الفاخرة، ويظهر رؤيتهما الطموحة في توقع احتياجات العملاء وتلبيتها. وتمثل هذه النجاحات خطوة مهمة نحو المستقبل، وتؤكد قدرة إنفينيتي على التميز في بيئة تنافسية متزايدة.
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