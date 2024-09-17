الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يعلن عن أسماء الفائزين في جوائز جيبكا للابتكار في نسختها الثالثة

(MENAFN
- GPCA) الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 سبتمبر 2024: أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، عن أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار التي ينظمها الاتحاد على هامش مؤتمر جيبكا الرابع عشر للمغذيات الزراعية، الذي انعقد في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024. أقيمت المسابقة تحت شعار "السباق نحو الاستدامة الزراعية "وشملت الجوائز فئتين، إحداهما لطلاب المرحلة الجامعية والأخرى لطلاب الدراسات العليا، حيث تم تكريم اثنين من طلاب المرحلة الجامعية واثنين من طلاب الدراسات العليا من دول مجلس التعاون الخليجي على أبحاثهم المتميزة وأفكارهم المبتكرة في تعزيز الاستدامة الزراعية."
فازت رحمة حسن من جامعة البحرين بالمركز الأول في فئة الطلاب الجامعيين عن بحثها في "الإنتاج الأمثل للسيليولوز البكتيري وتطبيقاتها على التحلل الحيوي للنفايات الصناعية الزراعية". وحصدت منار العطار من الجامعة الوطنية/ كلية عُمان البحرية الدولية (إمكو) المركز الثاني، حيث نالت إعجاب لجنة التحكيم عن بحثها حول "تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال إنتاج الكربون المنشط من مخلفات القهوة المستهلكة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد". وفي فئة طلاب الدراسات العليا، حققت إخلاص غيات من جامعة حمد بن خليفة في قطر المركز الأول عن بحثها "نموذج التحكم التنبؤي المعتمد على إثراء ثاني أكسيد الكربون: نهج مبتكر للزراعة الدقيقة في البيوت المحمية في المناطق شديدة الجفاف"، فيما جاء باقر الجمعان من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عن مشروع "إعادة تدوير مخلفات الطعام باستخدام يرقات ذبابة الجندي الأسود".
هذا وقد كرمت مسابقة جيبكا للابتكار، في نسختها الثالثة، المشاريع والأفكار المتميزة في مجال أبحاث المغذيات الزراعية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. وشارك طلاب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في المسابقة لتطوير حلول مبتكرة في مجالات مثل الاقتصاد الدائري في القطاعات الزراعية وتحسين صحة التربة والإدارة المستدامة للموارد وتطوير طرق فعّالة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج المغذيات الزراعية. وقد أشرفت لجنة من كبار خبراء الصناعة على اختيار الفائزين الأربعة، الذين قدموا أعمالهم الفائزة خلال فعاليات مؤتمر جيبكا الرابع عشر للمغذيات الزراعية.
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