الخطوط الجوية التركية تطلق رحلاتها إلى أكبر مدينة في أستراليا

(MENAFN
- Ogilvy) أضافت الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلاتها الى وجهات في العالم أكثر من أي شركة طيران أخرى، إلى شبكتها الواسعة من الرحلات وجهة سيدني، أكبر مدينة في أستراليا، لتشكل الوجهة الثانية في البلاد بعد ملبورن. وستبدأ الخطوط الجوية التركية تسيير رحلاتها إلى سيدني اعتباراً من 4 ديسمبر 2024. كما ستقوم بجدولة رحلات إسطنبول – سيدني أربع مرات في الأسبوع عبر كوالالمبور، وذلك على متن طائرات إيرباص A350-900. ستساهم هذه الوجهة الجديدة، في تعزيز مكانة الخطوط الجوية التركية في القارة الأسترالية، ونمو العلاقات بين تركيا وأستراليا، ودفع مجالات السياحة والتجارة والتبادل الثقافي.
وعن الإضافة الجديدة إلى شبكة الطيران العالمية، قال البروفسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "نفخر بالإعلان عن إطلاق خط رحلاتنا إلى سيدني، والذي يبشّر ببداية فصل جديد لشركتنا في القارة. إن هذه الوجهة الجديدة لا تعزز شبكتنا الجوية فحسب، بل تؤكد أيضًا، على التزامنا بتواجدنا في أستراليا، حيث نوفر لمسافرينا فرصًا وتجارب جديدة مع مميزات الراحة والضيافة التي تتميز بها الخطوط الجوية التركية. كما ستشكل سيدني أول وجهة لنا في أستراليا حيث ستكون رحلاتنا مباشرة دون توقف، وذلك عند تسلمنا الطائرات ذات القدرة على تنفيذ الرحلة في رحلة واحدة مباشرة".
وعن التطور الجديد، قال جون غراهام وزير العمل والسياحة: "أنا متحمس لوصول الخطوط الجوية التركية إلى سيدني لأول مرة، ما يوفر للمسافرين الأوروبيين، فرصة الاستمتاع بتجارب عالمية المستوى في ولايتنا. لقد عملت حكومة نيو ساوث ويلز عن كثب مع مطار سيدني والخطوط الجوية التركية لتأمين هذه الخدمة الجديدة. وتعتبر سيدني بوابة أستراليا، وسيوفر هذا الخط الجديد إمكانات هائلة لنمو القطاع السياحي في الولاية."
وقال سكوت تشارلتون الرئيس التنفيذي لمطار سيدني،: "يمثل هذا الإعلان عن الرحلات المباشرة علامة فارقة كبيرة في تجارب السفر إلى أوروبا، حيث يوفر للمسافرين وصولًا سلسًا إلى مئات الوجهات من إسطنبول مركز الخطوط الجوية التركية. نحن فخورون بأن الخطوط الجوية التركية، قد اختارت سيدني ونيو ساوث ويلز لتقديم رحلاتها الأولى المباشرة دون توقف، وهو تأكيد قوي على كل ما تقدمه مدينتنا وولايتنا. وفي الوقت عينه، سيحظى الركاب بفرصة تجربة خدمة الخطوط الجوية التركية المرموقة والتي تتمتع بسجل حافل من الجوائ،ز وذلك من سيدني إلى إسطنبول عبر كوالالمبور في ديسمبر 2024. مع وجود أكثر من 15,000 أسترالي من أصول تركية في نيو ساوث ويلز وتصنيف تركيا باستمرار كواحدة من الوجهات المفضلة للمسافرين الأستراليين، نحن واثقون من أن هذه الخدمة ستحظى بدعم كبير. ويكتسب هذا الإعلان، أهمية خاصة على المستوى الاقتصادي لسيدني ونيو ساوث ويلز، ويؤكد على تأثير الطيران الدولي في دعم الاقتصاد السياحي .نتطلع بحماس إلى الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية التركية ونمو خدماتهم في السنوات المقبلة".
يمكن للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز رحلاتهم عبر إسطنبول، من خلال استخدام برنامج "توقف في اسطنبول" "Stopover Istanbul"، الذي يقدم إقامة مجانية في فندق خاص خلال رحلات الترانزيت التي يتخللها فترات توقف تمتد إلى 20 ساعة أو أكثر، إلى جانب خدمات "TourIstanbul"، التي توفر جولات إرشادية مجانية لأبرز المعالم في إسطنبول وذلك للرحلات التي يتخللها فترة توقف بين 6 و 24 ساعة.
بصفتها أكبر مدينة في أستراليا وعاصمة نيو ساوث ويلز، تُعتبر سيدني مركزًا عالميًا رئيسيًا للأعمال والسياحة والفنون. وتحتضن المدينة دار أوبرا سيدني الشهيرة وجسر الميناء، حيث تقدم تجربة فريدة للزوار سواء من يقصدها بهدف العمل أو الترفيه. الآن، سيحظى المسافرون من جميع أنحاء العالم بفرصة الاستمتاع بسيدني مع امتيازات الراحة والضيافة التي تقدمها الخطوط الجوية التركية، بينما سيتمكن المسافرون الأستراليون من الاستفادة من شبكتها العالمية بشكل أكثر راحة.
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