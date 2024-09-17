أسبوع البث من إل جي يحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاق نظام تشغيل webOS

(MENAFN
- H+K Strategies) مالكي تلفزيونات إل جي في جميع أنحاء العالم سيحصلون على عروض مشوقة تشمل الخصومات وفترات التجربة المجانية من شركاء محتوى webOS العالميين والإقليميين
دبي، 13 سبتمبر 2024: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن حملة أسبوع البث من "إل جي" في 44 دولة، بدءاً من 9 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر،1 للاحتفال بمرور عشرة سنوات على الإطلاق الأولي لنظام تشغيل webOS على تلفزيونات LCD وOLED الخاصة بالشركة. وبالنسبة لمالكي تلفزيونات "إل جي" أنواع دقة UHD التي تم إصدارها من عام 2018 فصاعداً (تعمل بنظام webOS 4.0 فأعلى)، بالإضافة إلى مستخدمي StanbyME وStanbyME Go، يقدم أسبوع البث من "إل جي" مجموعة متنوعة من الاشتراكات المجانية والمخفّضة من شركاء الخدمة عبر تطبيقه، والذي يمكن الوصول إليه من الشاشة الرئيسية أو متجر المحتوى أو التطبيقات.
سيضم كل أسبوع ترويجي مجموعة مختلفة من الشركاء العالميين والمحليين مع إمكانية الحصول على العرض المحدود من كل شريك واسترداده على أساس أسبوعي فقط، عبر تطبيق LG Streaming Week.2
يضم أسبوع البث من "إل جي" مجموعة من العروض الجذابة من شركاء المحتوى، مثل الاشتراكات المجانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وخصومات تصل إلى 90%. وسواء كنتم من عشاق الأفلام أو الرياضة أو الألعاب أو الرسوم المتحركة أو الأفلام الكلاسيكية، سيلبي أسبوع البث من "إل جي" العديد من الاهتمامات والتفضيلات ليمنحكم تجربة مشاهدة أكثر تميزاً.
تقدم Apple TV+3 تجربة مجانية لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح لمالكي تلفزيونات "إل جي" الاستمتاع بأحدث مسلسلات وأفلام Apple Originals المتميزة، ومنها فيلم التشويق النفسي Disclaimer، بطولة كيت بلانشيت وكيفن كلاين الحائزَين على جائزة الأوسكار وتأليف وإخراج ألفونسو كوارون الحائز على جائزة الأوسكار خمس مرات. وتشمل أيضاً مواسم جديدة من المسلسلات الدرامية المرشحة لجائزة إيمي والحائزة على جائزة البافتا Slow Horses والمسلسل الرائع Silo الذي تدور أحداثه في فترة ما بعد نهاية العالم، والدراما الشاملة والمؤثرة Pachinko. علاوةً على ذلك، تقدم "إل جي" للعملاء تجربة مجانية لمدة ثلاثة أشهر من Apple Music4 والتي تضم واحدة من أكبر كتالوجات الموسيقى في العالم وتشمل أكثر من 100 مليون أغنية بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف قائمة موسيقية تم تنظيمها بخبرة ومقابلات مع فنانين وApple Music Radio وغيرها الكثير. ويمكن لمشتركي Apple Music أيضاً الحصول على المزايا المشوقة مثل Apple Music Sing وكلمات الأغاني المتزامنة مع الأغنية بالإضافة إلى الصوت عالي الدقة والصوت المكاني الغامر.
سيستمتع عشاق الأفلام بفرصة استكشاف الأفلام والمسلسلات من مختلف الأنواع من العديد من مزودي المحتوى. ويمكن للمشتركين الجدد والعائدين في Paramount+5 الحصول على خصم بنسبة 50% على الاشتراك السنوي للأفلام والمسلسلات الشهيرة ومنها Tulsa King، والأخرى التي نالت استحسان النقاد مثل Fellow Travelers (Paramount+ مع خطة Showtime فقط في الولايات المتحدة)، والمحتوى المفضل لدى الشباب مثل Knuckles وStar Trek: Strange New Worlds وTales of the Teenage Mutant Ninja Turtles، إلى جانب مكتبة واسعة من المسلسلات الأكثر نجاحاً والأفلام الرائجة والمباريات الرياضية الحية والأخبار العاجلة.
وتقدم Mubi6، الشركة العالمية الرائدة في تقديم خدمة البث والإنتاج وتوزيع الأفلام، المخصصة للارتقاء بمستوى الأعمال السينمائية الرائعة في جميع أنحاء العالم، لأصحاب تلفزيونات "إل جي" خلال أسبوع البث من "إل جي" فرصةً لاكتشاف أفضل ما في السينما في راحة منازلهم، مع خصم 70% لمدة ستة أشهر.
وبالنسبة لعشاق الرياضة، ستقدم منصة DAZN7 المكان الوحيد لمشاهدة NFL Game Pass (باستثناء الولايات المتحدة والصين) للعملاء الجدد خصماً بنسبة 25% على اشتراك NFL Game Pass Season Pro واشتراك NFL Weekly Pro مقابل 0.99 دولار أو ما يعادله بالعملة المحلية. وسيمنح هذا مالكي تلفزيونات "إل جي" الفرصة لمشاهدة كل مباريات NFL، بما فيها التصفيات النهائية وSuper Bowl، مباشرةً وعند الطلب، بالإضافة إلى مشاهدة محتوى NFL RedZone وNFL Network وNFL Originals والمزيد، وتشمل مجموعة كاملة من محتوى الأرشيف.
كما يوفر أسبوع البث من "إل جي" ما يناسب عشاق الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة، حيث يقدم عروضاً جذابة للمستخدمين من مختلف الأذواق والاهتمامات. ويمكن لمالكي تلفزيونات "إل جي" الانطلاق في مغامرة الرسوم المتحركة مع تجربة مجانية لمدة 30 يوماً من Crunchyroll، حيث سيتمكن المشاهدون من الوصول إلى أكبر مكتبة مخصصة للرسوم المتحركة تضم أكثر من 25 ألف ساعة من المحتوى والمسلسلات الجديدة التي يتم إطلاقها كل موسم. وللحصول على تجربة تفاعلية وخاصة بمالكي تلفزيونات "إل جي"، تقدم Blacknut8 Cloud Gaming جلسة لعب مجانية لمدة 30 دقيقة لأي من الـ500 لعبة المميزة وعرض اشتراك خاص بقيمة 1 دولار أمريكي خلال الشهر الأول للمشتركين الجدد. أما بالنسبة للأطفال والعائلات، تمنح منصة Baby Shark World for Kids من The Pinkfong Company شهراً واحداً مجانياً لمتابعة محتوى مكتبتها الواسعة من الأغاني والقصص التي تشجع الأطفال على تجارب التعلم المحفزة.
وكي تتيح الفرصة لمن لا يمتلكون تلفزيونات "إل جي" للاستفادة من عروض أسبوع البث من "إل جي"، تقدم الشركة العديد من العروض الترويجية على تلفزيوناتها في السوق العالمية. وتهدف "إل جي" إلى توسيع حضورها من خلال المناسبات الجذابة للمستخدمين لتجربة كل ما يقدمه نظام التشغيل webOS على تلفزيونات العلامة.
تتميز رحلة webOS التي استمرت لعشرة سنوات بالابتكار المستمر، مما يدل على التزام "إل جي" بتقديم المحتوى بواجهة سهلة الاستخدام من أجل الراحة والبساطة. وخَضَعَ نظام تشغيل webOS على مر السنين لتجديد شامل للشاشة الرئيسية لتعزيز سهولة الاستخدام عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوجيه المشاهدين بسهولة إلى المحتوى المفضل لديهم. علاوةً على ذلك، يتيح برنامج webOS Re:New الحديث من الشركة لمالكي تلفزيونات "إل جي" المدعمة بالذكاء الاصطناعي الحصول على ترقيات التلفزيون لمدة خمس سنوات، مما يُثري تجربة الاستخدام لجمهور أوسع.
يسلط نظام تشغيل webOS من "إل جي" الضوء على التزام "إل جي" بتحسين تجربة استهلاك المحتوى عبر دعمه لأكثر من 4000 شريك في 180 دولة وملايين المستخدمين النشطين. وتَطَوَّرَ webOS منذ إطلاقه على مدار 10 سنوات لتحويل تجربة الترفيه المنزلي إلى تجربة مشاهدة ممتعة وسهلة الاستخدام. وأصبح يتوفر الآن على تلفزيونات "إل جي" وشاشات اللايف ستايل مثل StanbyME وStanbyME Go، وسجّل زيادة كبيرة في وقت الاستخدام مع تحول العملاء تدريجياً من التلفزيون التقليدي إلى نظام التشغيل webOS، مما يعكس جاذبيته الواسعة لدى المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
للمزيد من التفاصيل حول المحتوى المجاني والمخفّض المتاح خلال أسبوع البث من "إل جي"، تفضلوا بزيارة الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني الإقليمي لـ "إل جي". ويمكنكم أيضاً الاطلاع على معلومات العروض الترويجية لمنتجات "إل جي" عبر LG.com.
1يبدأ أسبوع البث الأول من "إل جي" في 9 سبتمبر وينتهي وقت استرداد عروض الأسبوع الأول في 15 سبتمبر. ويبدأ الأسبوع الثاني في 16 سبتمبر وينتهي وقت استرداد عروض الأسبوع الثاني في 22 سبتمبر. ويبدأ الأسبوع الثالث في 23 سبتمبر وينتهي وقت استرداد عروض الأسبوع الثالث في 29 سبتمبر. ويبدأ الأسبوع الرابع في 30 سبتمبر وينتهي وقت استرداد عروض الأسبوع الرابع في 6 أكتوبر. ويبدأ الأسبوع الخامس في 7 أكتوبر وينتهي وقت استرداد عروض الأسبوع الخامس في 13 أكتوبر. وقد تبدأ عروض الشركاء المحددة في تاريخ مختلف عن بداية الأسبوع.
2. لا يمكن استرداد عرض الشريك إلا مرة واحدة عبر تطبيق LG Streaming Week.
3 يتوفر عرض Apple TV+ عبر تطبيق LG Streaming اعتباراً من 9 سبتمبر ويمكن الوصول إليه أيضاً مباشرةً من تطبيق Apple TV في أكثر من 90 سوقاً حتى 17 نوفمبر 2024. وينتهي العرض في 17 نوفمبر 2024. العرض متاح على طرازات LG 4K و8K Smart TV وStanbyME وStanbyME GO لعامي 2018 و2024 في تطبيق Apple TV. صالح فقط للمشتركين الجدد والمؤهلين العائدين إلى Apple TV+ في منطقتكم. يقتصر العرض على عرض واحد لكل تلفزيون وحساب Apple. يتم تجديد الخطة تلقائياً بسعر منطقتكم شهرياً حتى إلغائها. يتطلب حساب Apple مع طريقة الدفع المسجلة. سيتم تحصيل الدفع من طريقة الدفع المسجلة ويمكن إلغاؤه في أي وقت قبل يوم واحد على الأقل من كل تاريخ تجديد في إعدادات حساب الخدمة الخاص بكم. تطبق الشروط وسياسة خصوصية Apple. يرجى مراجعة الشروط المعمول بها عبر يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر المطلوب في بلدك وفي البلد الذي يتطابق مع واجهة المتجر التي تسترد فيها العرض. يتطلب استخدام المنتجات والخدمات المتوافقة. لا يمكن الجمع بينه وبين عروض أخرى توفر الوصول إلى نفس الخدمة. Apple TV+ هي علامة خدمة تابعة لشركة Apple Inc.
4 يتوفر عرض Apple Music عبر تطبيق LG Streaming اعتباراً من 9 سبتمبر في 44 سوقاً ويمكن أيضاً الوصول إليه مباشرةً من تطبيق Apple Music في 137 سوقاً حتى 30 أبريل 2025. يتوفر Apple Spatial Audio مع Dolby Atmos على طرازات تلفزيون OLED من "إل جي" التي تم إطلاقها من 2018 إلى 2024 وطرازات تلفزيون QNED Q90T وما فوق.
5 يتوفر عرض Paramount+ في 18 دولة تشمل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وجمهورية أيرلندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وبيرو وبنما وغواتيمالا والإكوادور، حيث يتوفر عرض أسبوع البث من "إل جي". يتم تحصيل التكلفة الإجمالية للخطة السنوية مقدماً وبعد السنة الأولى، يتم تجديدها تلقائياً بالسعر السنوي العادي آنذاك للسعر السنوي المحدد. Paramount+ الولايات المتحدة: يتم تحصيل التكلفة الإجمالية للخطة السنوية مقدماً. يتم تجديدها تلقائياً بالسعر السنوي المعتاد (حالياً، تبدأ الخطة من 59.99 دولار أمريكي/السنة + الضريبة، حسب الاقتضاء).
6يتوفر عرض MUBI في 28 سوقاً وقد يختلف حسب السوق والأسبوع
7يتوفر عرض DAZN في 41 سوقاً. يبدأ عرض Season Pro في 16 سبتمبر ويبدأ عرض Weekly Pro في 23 سبتمبر. قد يختلف العرض حسب السوق. تنطبق قيود التعتيم في المملكة المتحدة وأيرلندا. يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للحصول على التفاصيل.
8يتوفر عرض Blacknut في 28 سوقاً وقد يختلف حسب السوق والأسبوع. الخدمة متاحة على تلفزيونات "إل جي" التي تعمل بنظام التشغيل webOS 6.0 وما فوق.
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