"إكسبو الشارقة" يستعرض أجندة فعالياته خلال مشاركته بمعرض بانكوك الدولي للمجوهرات

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 17 سبتمبر، 2024:
شارك مركز إكسبو الشارقة، في فعاليات الدورة الـ 70 من معرض بانكوك الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإبراز جهوده في تطوير صناعة المعارض، لا سيما من خلال تنظيمه لمعارضه المتخصصة في قطاع المجوهرات والساعات.
وخلال لقاءاته مع كبار العارضين ومسؤولي الأجنحة المشاركة، قّدم سلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة إضاءة على جهود المركز في الارتقاء بصناعة المعارض المتخصصة والنجاحات التي حققها في قطاع المجوهرات من خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض جواهر الإمارات، ودورهما في تعزيز مكانة الشارقة كمركز حيوي لتجارة وتصنيع المجوهرات في المنطقة.
استقطاب المزيد من العارضين
وأشار سلطان شطاف إلى أن معرض بانكوك الدولي للمجوهرات يعتبر واحد من أهم المعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات وشكلت مشاركة إكسبو الشارقة بهذا الحدث منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب واستقطاب المزيد من الشركات للمشاركة في الفعاليات والأحداث التي ينظمها المركز في مجال الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن وفد المركز قدم خلال مشاركته في الحدث شرحًا أمام عددا من الجهات المشاركة حول أجندة معارضه وتجربته في تبني أفضل الممارسات العالمية لخدمة العارضين وتسهيل وصولهم إلى جمهور جديد وعقد صفقات مجزية من خلال معارضه النوعية المتخصصة.
مشاركة واسعة
وأضاف سلطان شطاف أن الشركات التايلاندية الرائدة في صناعة الذهب والمجوهرات تعد من أبرز المشاركين في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض جواهر الإمارات اللذان يعتبران من أهم المعارض المتخصصة بالذهب على مستوى المنطقة، حيث يستقطب كلاهما آلاف الزوار وتعرض فيهما قطعاً عالمية حصرية ونادرة، لافتًا إلى أن استدامة نجاحات معارض المجوهرات في إكسبو الشارقة تحفز كبار المصممين والمنتجين والمصنعين في هذا المجال على المشاركة فيها لعرض تصاميمهم بهدف توسيع نطاق أعمالهم في الدولة والمنطقة وتضمن تجربة مثالية للعارضين والزوار.
يشار إلى أن معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يقام سنوياً برعاية جمعية تجار الأحجار الكريمة والمجوهرات التايلاندية واتحاد الأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن الثمينة في تايلاند، من أشهر المعارض التجارية للأحجار الكريمة والمجوهرات، وشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1100 عارض مثّلوا أكثر من 110 دول.
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