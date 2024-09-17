"مالية الشارقة" تطلق منصة "مَـدّ" لتوفير خدمات الدفع الرقمي عبر نظام "تحصيل"

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة:16/09/2024
أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة منصة الدفع الممتدة "مَدّ" لصالح متعاملي الجهات المشاركة في نظام الدفع الرقمي "تحصيل" وبالتعاون مع شركتي ""تحصيل" و"MBME" المعتمدتين ضمن شركة الخدمة لدى الدائرة.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم صباح اليوم الاثنين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور موظفي دائرة المالية المركزية وعدد من موظفي الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، ممثلين عن شرطة الشارقة، دائرة الأوقاف، سجايا وأطفال الشارقة، بالإضافة إلى دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية.
تطوير وتنويع خدمات الدفع الرقمي
وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: يعتبر إطلاق منصة "مدّ" أحدث خيارات خدمة الدفع الرقمي التي تتيحها الدائرة ضمن باقة القنوات المخصصة لسداد الرسوم الحكومية في إمارة الشارقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على الارتقاء بتجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية ورفع مستوى سعادتهم عبر إتاحة المزيد من خيارات الدفع العملية الآمنة والسهلة، مما يعزز من تنوع ومتانة البنية التحتية الرقمية للإمارة، كما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة إلى آفاق جديدة، ويحقق الاستدامة عبر خفض التكاليف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشارت إلى أن المنصة الجديدة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة في ضرورة العمل على تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات وتسهيل حصولهم عليها، كما أنها تمثل امتدادًا لمنصة الدفع المباشر الخاصة بنظام "تحصيل" والتي أُطلقت عام 2021.
شراكة متبادلة لتعزيز رضا المتعاملين
وأضافت مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية إن منصة "مدّ" تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الدفع للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في نظام "تحصيل"، لافتًا إلى أن تسمية المنصة باسم "مدّ" تؤكد مفهوم توسيع وتوثيق علاقات التعاون ما بين القطاعين الحكومي والخاص وتمكين العملاء من دفع خدمات الجهات في مراكز شركاء الخدمة لنظام تحصيل ومن خلال قنواتهم المتعددة؛ مما يسهم في التيسير على المتعاملين بسبب الانتشار الجغرافي الأوسع لهؤلاء الشركاء، بالإضافة إلى خدمة المتعاملين الذين لا يملكون وسائل دفع رقمية، إلى جانب ضمان السرعة والسهولة والأمان في إتمام عمليات الدفع الحكومي.
التزام بالتحسين المستمر للمنصة
وبدورها، أوضحت السيدة بان الساعاتي، مدير عام شركة "تحصيل لتكنولوجيا المعلومات": "تأتي هذه المنصة المبتكرة كنتيجة للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث يعمل النظام الجديد على تسهيل عمليات دفع الخدمات الحكومية والخاصة عبر شركاء نظام الدفع الرقمي "تحصيل". ونحن في فريق عمل نظام الدفع الرقمي "تحصيل" ملتزمون بالتحسين المستمر لهذه المنصة وتوسيعها، مع إبقاء احتياجات حكومة الشارقة وعملائها دائمًا في طليعة جهودنا.
منصة آمنة ذات جودة عالية
من جانبه، ذكر عبدالهادي محمد، مدير عام شركة MBME: نحن فخورون اليوم باعتبارنا من أكبر الشركات المزودة لخدمات الدفع في دولة الإمارات، بإطلاق هذه المنصة التي تعتبر خطوة جديدة لدعم تطلعات وجهود إمارة الشارقة ممثلةً بدائرة المالية المركزية والتي تسعى دائمًا إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي الذكي في الإمارة، وتحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تسهيل المعاملات الخاصة بالخدمات الحكومية، عبر تسديد الرسوم بطرق تتميز بالجودة العالية والخصوصية التامة وبأساليب مبسطة ومدعمة بمعايير الأمان والسرعة، وهو ما يتلاءم مع نهجنا الداعم للمؤسسات في تطوير حلول دفع مبتكرة وتفاعلية لصالح الشركاء وتجار التجزئة والعملاء، وتوفير منصات الخدمة الذاتية، التي تتميز بتقنياتها المتقدمة، وتوفير خدمات الاسترداد النقدي، والتسوية المالية وغيرها.
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