يوم LOGI PLAY 2024 - إطلاق العنان للابتكار في الألعاب والتكنولوجيا

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- Taqarabu Hybrid Communications) شركة Logitech G- المبتكر الرائد في تقنيات وأجهزة الألعاب، ستبدأ فعاليات حدث Logi PLAY 2024 في 17 سبتمبر 2024. سيشهد الحدث الرئيسي الكشف عن منتجات جديدة، وإعلانات شراكات، وتفاعلات مجتمعية مثيرة. سيتم بث الحدث عبر الإنترنت، حيث يمكن لعشاق مجتمع Logitech G ومتابعيه مشاهدة الحدث بمجرد تقديم عنوان بريدهم الإلكتروني على صفحة Logi PLAY.
يؤكد الحدث التزام شركة Logitech G بدفع حدود تكنولوجيا الألعاب وتعزيز مجتمع يزدهر بالإبداع والابتكار. يعد Logi PLAY 2024 بشيء لكل من الرياضيين الإلكترونيين إلى اللاعبين العاديين، مما يبرز التزام العلامة التجارية بتعزيز تجربة الألعاب. وسيتزامن هذا الحدث مع تقديم عروض مميزة على منتجات Logitech G من أبرز المحال.
يُعد Logi PLAY 2024 أكبر احتفال لشركة Logitech G بالألعاب مع أحداث تُبث من مواقع حول العالم، بما في ذلك باريس وبرلين وشنغهاي وطوكيو وسيدني ومدريد وساو باولو وسيليكون فالي والعديد من المواقع الأخرى لضمان مشاركة اللاعبين في كل مكان في هذا الحدث المثير
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من 17 إلى 29 سبتمبر، ستوفر حملة #LOGIPLAYDAYS ما يصل إلى 40% على أجهزة ماوس الألعاب ولوحات المفاتيح وسماعات الرأس والميكروفونات والمزيد. يمكن للمستهلكين في الشرق الأوسط العثور على صفقات على أمازون السعودية، وأمازون الإمارات، وجرير.
سيبدأ البث في 17 سبتمبر 2024 في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية و9:00 مساءً بتوقيت الامارات، وسيتم بثه من عدة مواقع حول العالم، بما في ذلك باريس وبرلين وشنغهاي وطوكيو وسيدني ومدريد وساو باولو وسيليكون فالي والعديد من المواقع الأخرى لضمان مشاركة اللاعبين في كل مكان في هذا الحدث المثير.
سيتم بث حدث Logi PLAY مباشرة على القنوات الرسمية لشركة Logitech G بما في ذلك Twitch وYouTube في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية و9:00 مساءً بتوقيت الامارات.
أبرز النقاط:
- إطلاقات حصرية للمنتجات: كن من بين أوائل الذين يشاهدون ويجربون أحدث الأجهزة والأدوات الملحقة الخاصة بـ Logitech.
- لوحات نقاش مع الخبراء: انضم إلى مناقشات مع خبراء الصناعة حول مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والتطورات التكنولوجية.
- عروض تفاعلية: جرب أحدث التقنيات والبرامج المخصصة للألعاب بنفسك.
- فرص للتواصل: تواصل مع لاعبين آخرين ومطوري الألعاب ومحترفي الصناعة.
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