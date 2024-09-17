وايل كورنيل للطب - قطر تنظّم برنامج شهادة "طب نمط الحياة"

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة - 16 سبتمبر 2024: اختتم قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر بنجاح برنامج شهادة "طب نمط الحياة" الذي نال اهتماماً واسعاً في أوساط أصحاب المهن الصحية وأظهر توجهاً لافتاً نحو إدماج طب نمط الحياة في الممارسة الطبية.
وشارك في البرنامج خمسون مختصاً في المهن الصحية من قطر والبحرين ومصر وهونغ كونغ والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. وقد أنهوا ستين ساعة زوّدتهم بالمعرفة العلمية والمهارات العملية اللازمة لتقييم المشكلات الصحية المزمنة الناجمة عن أنماط الحياة غير السليمة والوقاية منها ومعالجتها. وأكّد البرنامج على أهمية الممارسات القائمة على أدلة علمية والمتمحورة حول تدخلات طب نمط الحياة، ومنها المواظبة على الأنشطة البدنية المنتظمة، والتغذية الصحية، والحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، والإقلاع عن التبغ، وإدارة الإجهاد، والعلاقات الاجتماعية.
كذلك، مكّن البرنامج أصحاب المهن الصحية المشاركين به من إتقان إجراء حوارات مجدية مع مرضاهم حول الإمكانات الهائلة لطب نمط الحياة وإسهامه في النهوض بالمحصلة العلاجية وتحسين جودة حياة الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رافيندر مامتاني أستاذ علوم الصحة السكانية ونائب العميد للصحة السكانية وطب نمط الحياة في وايل كورنيل للطب - قطر وأستاذ الطب في مركز الصحة العالمية: "صمّمنا برنامج شهادة "طب نمط الحياة" كي ينسجم تماماً مع أولويات الصحة العامة التي أكّدت عليها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما أنه يجسّد التزامنا بإدماج طب نمط الحياة في ممارسات الرعاية الصحية السائدة، وسيسهم ذلك في نهاية المطاف بالنهوض برفاه مجتمعنا".
وإلى جانب الدكتور رافيندر مامتاني، تحدّث أيضاً خلال البرنامج عدد من الخبراء المحليين والدوليين هم: الدكتورة سهيلة شيما الأستاذ المشارك لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والعميد المساعد لقسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور أحمد الملا استشاري أول الصحة العامة ومكافحة الأمراض ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، الدكتور شهراد طاهري أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب - قطر واستشاري أول الغدد الصماء بمؤسسة حمد الطبية، السيدة سارة برشان اخصائية علم النفس ودعم التعلّم ومرشدة العافية في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور بنجامين كليجلر المدير التنفيذي لمكتب الرعاية المتحورة حول المريض في إدارة صحة قدامى المحاربين وأستاذ طب الأسرة والمجتمع في كلية آيكان الطبية في الولايات المتحدة، السيد سيمون ماثيوز المحاضر غير المتفرغ بمركز طب نمط الحياة والبحوث الصحية في جامعة أفونديل في أستراليا وكبير المدربين بكلية تدريب أصحاب المهن الصحية "ويلكوتشز" في الولايات المتحدة، ستيفن هيرزوك المدير التنفيذي للمجلس الأميركي لطب نمط الحياة والمجلس الدولي لطب نمط الحياة، الدكتور وين ديسنجر الرئيس السابق للكلية الأميركية لطب نمط الحياة والرئيس المؤسّس للمجلس الدولي لطب نمط الحياة، وكبير المديرين الطبيين لدى "بلو زونز هيلث" في الولايات المتحدة.
وتحدّثت الدكتورة سهيلة شيما عن أهمية البرنامج قائلةً: "أظهرت البحوث العلمية مراراً الدور البالغ الأهمية الذي يمكن أن يضطلع به طب نمط الحياة في علاج الأمراض غير المعدية والوقاية والشفاء منها مثل السمنة والسكري والسرطان. إن تمكين أصحاب المهن الصحية وتزويدهم بالمعرفة القائمة على أدلة علمية والمهارات العلمية في مجال طب نمط الحياة يمكن أن يكون له تأثيرٌ كبير في صحة المريض ورفاهه، والأمر كذلك بالنسبة لمجتمعه. والإقبال المتزايد على برنامج شهادة "طب نمط الحياة" هو خير دليل على إدراك أصحاب المهن الصحية للفوائد الجمّة والمهمة المتأتية من طب نمط الحياة، مثلما هو دليل على نجاح البرنامج الذي يطرحه قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر".
يُذكر أن برنامج شهادة "طب نمط الحياة تمّ اعتماده من قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.
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