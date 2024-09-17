آي إف إس تستكمل صفقة بقيمة مليار دولار كندي للاستحواذ على Copperleaf

(MENAFN
- OAK Consulting) الامارات العربية المتحدة، دبي – 16 سبتمبر 2024: اتمّت آي إف إس IFS، المزود الرائد للبرمجيات السحابية المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي، صفقة بقيمة 1 مليار دولار كندي للاستحواذ على شركة Copperleaf Technologies، والتي تعد شركة عالمية رائدة في تحليلات بيانات القرار. واستحوذت IFS على كافة أسهم Copperleaf المتبقة بقيمة 12 دولار كندي لكل منها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المحاكم والمساهمين والجهات التنظيمية بموجب قانون المنافسة الكندي، لتكون الصفقة خطوة جديدة وبارزة في استراتيجية IFS لتسريع نموّها وتعزيز نموها العالمي في الصناعات التي تتضمن تشغيل الأصول.
ووصف مارك موفات، الرئيس التنفيذي لشركة IFS، عملية الاستحواذ بأنها "لحظة فاصلة في تطور عملية اتخاذ القرار للصناعات التي تخدمها IFS. ومن خلال الجمع بين تحليلات القرار من Copperleaf وأفضل الحلول المؤسسية التي تقدمها IFS، ستتمكن الشركات من اتخاذ قرارات آنية ومستنيرة، مما يمنحها ميزة تنافسية حقيقية لتعمل بثقة ومرونة في البيئات الاقتصادية المعقدة والمتقلبة ".
MENAFN17092024003654000333ID1108682658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.