مرسيدس-بنز عُمان تعلن عن إطلاق سيارتي EQE SUV وEQE سيدان

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- Team X) مسقط، عُمان – 16 سبتمبر 2024 – قامت مرسيدس-بنز عُمان بالكشف عن الطرازين الجديدين في مجموعة سياراتها الكهربائية، سيارة EQE سيدان وEQE SUV، اللذين يتميزان بتكنولوجيا متقدّمة وتصميم متطوّر. هذان الطرازان متوفران الآن في عُمان ويرسمان معايير جديدة للتنقّل الكهربائي بفضل المزايا المتطورة والأداء العالي.
سيارة EQE سيدان الجديدة: تصميم رياضي وتكنولوجيا متطورة
تجمع سيارة EQE سيدان بين أحدث الابتكارات من سيارة EQS الرائدة في سيارة أصغر وأكثر انسيابية. فهي مصممة خصيصًا لمن يبحث عن مزيج من الأداء والتكنولوجيا المتطورة.
أبرز مزايا سيارة EQE سيدان تتضمن:
• تصميم انسيابي ومستقبلي: تتمتع سيارة EQE سيدان بقاعدة عجلات أقصر وأجزاء بارزة انسيابية، وأجنحة مخفية، مما يخلق مظهرًا عصريًا ذات ديناميكية هوائية عالية.
• مزايا متطوّرة في الداخل: تتميز المقصورة الداخلية بتكنولوجيا متقدّمة، مثل شاشة MBUX Hyperscreen الاختيارية، بالإضافة إلى مساحة أكبر للمقصورة مقارنة بالفئة E الحالية، مما يضمن أقصى قدر من الراحة والتواصل.
• نظام نقل حركة كهربائي عالي الأداء: مع محرك كهربائي قوي وبطارية ليثيوم أيون بقوة 96 كيلوواط ساعة، تقدم سيارة EQE سيدان مدى سير طويل وإدارة فعالة للطاقة، مما يقدّم تجربة قيادة مستدامة بمدى سير يصل لغاية 680 كيلومترًا بشحنة واحدة.
• مزايا سلامة شاملة: تتضمن سيارة EQE سيدان مزايا سلامة مثل نظام ATTENTION ASSIST مع خاصية رصد النعاس الجزئي، ونظام تركيب البطارية مصمم خصيصًا للحماية من الحوادث، مما يعزز السلامة في كل الأوقات.
سيارة EQE SUV الجديدة: تصميم مبتكر ومزايا التكنولوجيا المتقدمة
تجمع سيارة EQE SUV، وهي النسخة ذات الأداء الرياضي من سيارة EQE سيدان، ما بين التصميم المبتكر والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم تجربة قيادة ديناميكية ذات مساحة رحبة. يضمن تصميمها المدمج وقاعدة العجلات الكبيرة التي يبلغ طولها 3030 ملم قيادة مريحة وسلسة.
أبرز مزايا سيارة EQE SUV تتضمن:
• مدى سير أطول وكفاءة أفضل: يوفر مفهوم القيادة المعيارية في سيارة EQE SUV مجموعة من مخرجات الطاقة، من 215 كيلوواط (292 حصان) إلى 460 كيلوواط (625 حصان)، مع مدى سير يصل إلى 590 كيلومترًا (بحسب اختبار WLTP)، اعتمادًا على تكوين السيارة.
• أنظمة ذكية للمساعدة على القيادة: تمّ تجهيز هذه السيارة بأنظمة مساعدة على القيادة متقدّمة، مثل أنظمة ATTENTION ASSIST وActive Brake Assist وActive Lane Keeping Assist، مما يضمن السلامة وسهولة القيادة على الطريق.
• ديناميكيات قيادة محسّنة: توفر سيارة EQE SUV قيادة سلسة ومريحة بفضل نظام التعليق المتطور، بما في ذلك نظام التعليق الأمامي بأربع وصلات ونظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات. كما يعمل نظام التعليق الهوائي الاختياري AIRMATIC وتوجيه المحور الخلفي على تعزيز تجربة القيادة.
• تصميم ديناميكي ومزايا السلامة المبتكرة: تم تصميم هذه السيارة بشكل ديناميكي هوائي لتحقيق أداء أفضل، في حين توفر مزايا السلامة المتقدمة، بما في ذلك مقصورة الركاب الصلبة وأنظمة التقييد الحديثة، حماية معززة للركاب.
مع إطلاق سيارتي EQE سيدان وEQE SUV، تستمرّ مرسيدس-بنز عُمان لتكون الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، بفضل التكنولوجيا المتقدمة فيها ومدى السير الطويل وتجربة القيادة الاستثنائية. تمثل هذه الطرازات مستقبل القيادة المستدامة، حيث تجمع ما بين الأداء وأحدث التطورات في تكنولوجيا السيارات.
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