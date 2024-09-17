في إطار توسع لعلامة "رينو" الفرنسية في المملكة "الوعلان للتجارة" تفتتح صالة عرض لسيارات "رينو" في أوتومول جدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) جدة، 16 سبتمبر، 2024:
افتتحت شركة "الوعلان للتجارة"، الموزع الرسمي لعلامة "رينو" الفرنسية في المملكة العربية السعودية، صالة عرض جديدة في أوتومول جدة، طريق الملك عبد العزيز، في مدينة جدة. وحضر حفل الافتتاح المدير العام لعمليات رينو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود، ونائب رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" عبد العزيز بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في شركات المجموعة، وعدد من المدعوين والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
وتتضمن صالة العرض تشكيلة سيارات "رينو" الجديدة بطرازاتها المتنوعة والمثيرة، خصوصاً "رينو أركانا" الجديدة كلياً، والتي تنتمي إلى فئة الكوبيه المدمجة متعددة الأغراض، إضافة إلى تشكيلة من الطرازات التي تشهد اقبالاً كبيراً من قبل عشاق العلامة الفرنسية في السوق السعودية، مثل "رينو كوليوس" المتعددة الاستخدامات، سيارة السيدان العصرية "رينو ميغان"، "رينو داستر" و"رينو إكسبرس".
وتعد صالة العرض الجديدة في مدينة جدة الأولى لسيارات "رينو" في المنطقة الغربية للمملكة تحت مظلة "الوعلان للتجارة"، وذلك بعد افتتاح مركز متكامل للعلامة في وقت سابق من العام في العاصمة الرياض، على أن يتبعها افتتاح صالات عرض ومراكز أخرى في الفترة المقبلة في مناطق المملكة الرئيسية.
وتعليقاً على افتتاح صالة العرض الجديدة قال نائب رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة"، عبد العزيز بن سعد الوعلان: "يأتي افتتاح صالة عرض مخصصة لسيارات رينو في مدينة جدة تحت مظلة الوعلان للتجارة في إطار سياسة التوسع التي تنتهجها الشركة بعد الإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة رينو في السوق السعودية في العام الماضي 2023، كموزع رسمي لمنتجاتها، وذلك بهدف خدمة عملاء العلامة الفرنسية في مدينة جدة ومحيطها والبقاء على مقربة منهم".
وأضاف الوعلان: "نحن نعمل من خلال سياسة التوسع في مختلف مناطق المملكة الرئيسية إلى إبراز قدرات رينو الصناعية والابتكارية والتقنية الكبيرة وتقديم تشكيلة من المنتجات المتنوعة والطرازات العصرية المدعومة بأحدث التقنيات والخدمات المبتكرة إلى السوق السعودية، وضمان تجربة تملّك تليق بعملائنا وبالعلامة الفرنسية الراقية".
الجدير ذكره أن " الوعلان للتجارة"، تُعد أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة، وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عاماً. وتمثل الشركة أهم شركات السيارات المصنعّة العالمية، مثل: "رينو"، "هيونداي"، "جينيسيس"، "جيلي"، "لوتس"، و "زيكر"، وتكرّس تطلعاتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
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