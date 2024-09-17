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رقم قياسي ينتظر صلاح في معركة ليفربول ضد ميلان

9/17/2024 8:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة هدافي مواجهات الفريق الإنجليزي مع ميلان الإيطالي، مسجلاً اسمه بجانب أساطير الريدز.

ويتساوى صلاح مع فيليبو إنزاجي وهيرنان كريسبو من ميلان، حيث سجل كل منهم هدفين في المواجهات التاريخية بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ومع اقتراب المواجهة الجديدة بين ليفربول وميلان ضمن دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، التي تقام الليلة، يأمل صلاح أن يُحطم هذا التعادل ويصبح الهداف التاريخي لهذه المواجهات بفضل قدراته التهديفية.

وتعد هذه المباراة التي تقام على ملعب "سان سيرو"، إعادة جديدة لكلاسيكية كرة القدم الأوروبية، حيث سبق وأن تواجه الفريقان في نهائيات 2005 و2007، وفاز كل فريق بلقب البطولة على حساب الآخر.

ويمتلك صلاح فرصة كبيرة في تعزيز مكانته في تاريخ هذه المواجهات إذا نجح في تسجيل هدف إضافي في المباراة المرتقبة اليوم، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لهذه القمة.

ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول وميلان:

فيليبو إنزاجي (ميلان) - هدفان
هيرنان كريسبو (ميلان) - هدفان
محمد صلاح (ليفربول) - هدفان
جوردان هيندرسون (ليفربول) - هدف
ديرك كاوت (ليفربول) – هدف

سيحقق محمد صلاح رقمًا جديدًا في حال تسجيله هدفًا اليوم، حيث سيصبح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وميلان في البطولة الأوروبية برصيد 3 أهداف، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

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