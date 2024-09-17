1.1 مليار جنيه غرامات سددها مستخدمو سيارات «ذوي الهمم» في مصر

جمعت مصلحة الجمارك في مصر ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر بدون وجه حق، منذ يونيو الماضي وحتى الآن، بحسب شحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية لبلومبرغ.

وشكلت مصر لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الـ3 سنوات الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات، للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

وكانت مصر أوقفت مطلع يوليو الماضي الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.

تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كان وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكل سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في تصريحات له نهاية أغسطس الماضي، أن نحو 80 % من سيارات ذوي الهمم، التي استوردتها بلاده آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والأغلبية منهم لا يعرفون نوع السيارة، سيتم استعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من سيارات ذوي الهمم.