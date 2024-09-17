الأردن..ترجيح أداء الحكومة للقسم الأربعاء

MENAFN - Khaberni) خبرني – خاص

رجحت مصادر مطلعة أداء حكومة جعفر حسان لليمين الدستورية الأربعاء، بعد وصول الرئيس المكلّف للنهايات في تشكيل حكومته الأولى.

وقالت المصادر لـ "خبرني" إن الرئيس المكلّف جعفر حسان ورغم مشاوراته مع ممثلي الأحزاب، إلى أنه حسم أمره بخصوص أعضاء حكومته، سيما وأن اللقاءات لم تكن بخصوص تشكيل الفريق الوزاري، وإنما كانت بهدف إرسال رسائل بأن الرئيس حسان منفتح على جميع أطياف المجتمع الأردني.

ونقلت المصادر عن الرئيس تفاؤله بفريقه الوزاري وأداء الحكومة.