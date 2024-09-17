الأردن..ترجيح أداء الحكومة للقسم الأربعاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – خاص
رجحت مصادر مطلعة أداء حكومة جعفر حسان لليمين الدستورية الأربعاء، بعد وصول الرئيس المكلّف للنهايات في تشكيل حكومته الأولى.
وقالت المصادر لـ "خبرني" إن الرئيس المكلّف جعفر حسان ورغم مشاوراته مع ممثلي الأحزاب، إلى أنه حسم أمره بخصوص أعضاء حكومته، سيما وأن اللقاءات لم تكن بخصوص تشكيل الفريق الوزاري، وإنما كانت بهدف إرسال رسائل بأن الرئيس حسان منفتح على جميع أطياف المجتمع الأردني.
ونقلت المصادر عن الرئيس تفاؤله بفريقه الوزاري وأداء الحكومة.
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