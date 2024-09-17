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اللجنة العربية الإسلامية تجتمع في الاردن لوقف العدوان على غزة

9/17/2024 7:27:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -- يستضيف الأردن يوم غد الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف العدوان على غزة.

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