اللجنة العربية الإسلامية تجتمع في الاردن لوقف العدوان على غزة

اللجنة العربية الإسلامية تجتمع في الاردن لوقف العدوان على غزة
التاريخ
9/17/2024 7:27:05 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -- يستضيف الأردن يوم غد الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف العدوان على غزة.
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