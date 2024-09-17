الآلاف يشيعون جثمان الشهيد الجازي - فيديو

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- Khaberni) خبرني - شيع الاف المواطنين ، الثلاثاء، جثمان الشهيد الاردني ماهر الجازي ، والذي ارتقى بعد قتله 3 جنود صهاينة في معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) في 8 أيلول الجاري.
وصلى الالاف على الجازي في مسجد الحسينية ، قبل نقل جثمانه الى مثواه الأخير في مقبرة العودات.
وتسلم الأردن في وقت سابق اليوم الثلاثاء جثمان الجازي.
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