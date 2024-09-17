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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد الجازي - فيديو

9/17/2024 7:27:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شيع الاف المواطنين ، الثلاثاء، جثمان الشهيد الاردني ماهر الجازي ، والذي ارتقى بعد قتله 3 جنود صهاينة في معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) في 8 أيلول الجاري.

وصلى الالاف على الجازي في مسجد الحسينية ، قبل نقل جثمانه الى مثواه الأخير في مقبرة العودات.

وتسلم الأردن في وقت سابق اليوم الثلاثاء جثمان الجازي.


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