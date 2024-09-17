مواجهة صعبة أمام باختاكور.. الوصل يستعد لتمثيل الإمارات بأفضل صورة

أكد ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي جاهزية فريقه للمرحلة المقبلة التي ستشهد منافسته في المحلي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل الوصل ضيفا على باختاكور الأوزبكي في العاصمة طشقند في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة غرب القارة.

وقال المدرب الصربي في مؤتمر صحفي "المباراة صعبة ونلعب أمام فريق منظم ويعرف ماذا يفعل، وأعتقد أن لمدربهم تأثير كبير عليهم، ويقوم بعمل رائع.

"يجب علينا تقديم أقصى ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية. نحترم باختاكور وهو فريق صاحب خبرة وشارك كثيرا في هذه البطولة.

"نثق في أنفسنا ونسعى لتمثيل الإمارات والوصل بأفضل طريقة ممكنة. هناك إصابات قليلة في الفريق، ولكن علينا التركيز على ما ينتظرنا من ضغط خلال الأسبوعين المقبلين في الدوري وبطولة النخبة".

وأضاف ميلوييفيتش "تميزنا الموسم الماضي بسبب قوة البدلاء وغاب الكثير من اللاعبين خلال ذلك الموسم لكن الفريق لم يتأثر لوجود عناصر جيدة.

"أي فريق في العالم يتأثر بغياب اللاعبين الأساسيين، ولكن المهم التصرف الصحيح والانضباطية والقتال في الملعب. أثق بفريقي ولدي عناصر قادرة على صنع الفارق".

وحصد الوصل أربع نقاط من مباراتين في الدوري الإماراتي ليحتل المركز السادس متأخرا بفارق نقطتين عن النصر والشارقة وشباب الأهلي والوحدة المتصدرين.