اتحاد الإمارات لكرة القدم يقرر إجراء قرعة كأس رئيس الدولة 24 سبتمبر

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، موعدا لحفل قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2024 - 2025 في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة في العاصمة أبوظبي، الساعة السادسة والنصف مساء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وبحضور نائبيه الأول والثاني والأعضاء والأمين العام.

وثمن مجلس إدارة اتحاد الدور الكبير الذي قامت به جماهير الكرة الإماراتية، في دعم المنتخب الوطني خلال مباراتي قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدا بجهود لاعبي المنتخب الوطني في المواجهتين السابقتين.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن المنتخب الوطني يحتاج إلى المزيد من الدعم المعنوي والمؤازرة، من قبل جمهوره والإعلام المحلي، قبل خوض مواجهتي منتخبي كوريا الشمالية وأوزبكستان الشهر المقبل، وأن يكون الالتفاف حول المنتخب في أفضل حالاته، خاصة خلال المباريات المتبقية من التصفيات.

وشدد على أهمية توفير كل أسباب النجاح لمنتخبي الشباب والناشئين في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا التي ستقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وكذلك مواصلة تقديم الدعم المعنوي للأندية المُشاركة في البطولات الخارجية، سواء دوري أبطال آسيا النخبة بالنسبة للعين والوصل ودوري أبطال آسيا 2 لشباب الأهلي والشارقة، ونادي النصر في بطولة أندية الخليج.

واعتمد المجلس مضاعفة المكافآت المالية لمسابقات وبطولات المراحل السنية في الموسم الجاري، بهدف زيادة المنافسة بين الفرق المشاركة.