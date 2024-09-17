منصة إشارة بالعربية تحصد جائزة جيمس دايسون في الإمارات للعام 2024

أعلنت جائزة جيمس دايسون عن فوز منصة "إشارة"، التي تعمل على ترجمة لغة الإشارة إلى اللغة العربية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأفاتار، بجائزتها على مستوى دولة الإمارات لعام 2024. قام ثلاثة من طلاب كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وهم سلمى شعراوي، ومحمد عيد، وعلي عشرة، بتطوير المنصة التي تقدم حلًا مبتكرًا لمعالجة تحديات مخاطبة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، حيث لا تحظى خدمات ترجمة لغة الإشارة إلى العربية بالاهتمام الكافي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الطلبة لـ"البيان" أن منصة "إشارة" تساهم في تحسين قدرة ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع في المجتمعات الناطقة بالعربية على التواصل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى دمج وتعزيز مشاركة هذه الفئة في المجتمع، والمساهمة في بناء عالم أكثر شمولًا يكون فيه التواصل متاحًا للجميع.

وأضافوا أنهم أجروا العديد من الأبحاث والدراسات لتطوير مشروعهم، وأنشأوا عددًا من النماذج الأولية لتحسين الدقة وتعزيز الموثوقية. وقد قاموا بتصوير وتجميع مجموعة بيانات مكونة من 62 ألف مقطع فيديو لأنفسهم وهم يستخدمون لغة الإشارة لتدريب نموذج التعلم الذي قاموا بتطويره. أثمرت جهودهم عن تطوير نظام مبتكر لترجمة لغة الإشارة إلى اللغة العربية، معزز بقدرات تحويل الإشارة إلى نص وتحويل النص إلى إشارة.

وأشاروا أيضًا إلى أنهم ابتكروا تطبيقًا يسمح للمستخدمين بالإشارة بالإيماءات عبر كاميرا هواتفهم لتتم ترجمة إشاراتهم إلى نص في نفس الوقت، دون الحاجة إلى مترجم. كما ركز الفريق على الترجمة العكسية، وإنشاء صور "أفاتار" مخصصة لتحويل الرسائل النصية إلى لغة الإشارة. تضفي صور "الأفاتار" المتحركة لمسة فريدة على التطبيق.

من جهتها، أوضحت الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، عضو لجنة التحكيم في الجائزة، أن الفريق الفائز سيحصل على منحة نقدية بقيمة 5,000 جنيه إسترليني لتطوير المنصة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

وأضافت أن الفريق سيتأهل تلقائيًا للمشاركة في المسابقة العالمية، حيث سيتم الإعلان عن الاختراعات الـ 20 المؤهلة للمشاركة يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائزين على المستوى الدولي في 13 نوفمبر.

وأشارت المهندسة الشامسي إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية، شجعت جائزة جيمس دايسون الطلبة الجامعيين والخريجين الجدد في اختصاصات الهندسة والتصميم في دولة الإمارات على تصميم منتج قادر على حل مشكلة ما. ويتم تشجيع المشاركين على تقديم حلول واسعة النطاق للمشكلات العالمية الملحة باستخدام تقنيات مبتكرة.

وأضافت أن جائزة جيمس دايسون هي مسابقة تصميم وهندسة دولية تُنظم سنويًا لتشجيع وإلهام الجيل المقبل من المهندسين. ومنذ إطلاقها، دعمت الجائزة 400 اختراع، وقدمت جوائز بقيمة تزيد على مليون جنيه إسترليني. وهي من تنظيم مؤسسة جيمس دايسون، الذراع الخيرية لشركة جيمس دايسون والمختصة بالهندسة والتعليم.