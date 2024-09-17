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تخرج 220 طالباً في برنامج ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال

9/17/2024 6:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت الكلية العليا للتجارة وريادة الأعمال ESCP بتخريج أول دفعة من حملة ((ماجستير العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال)) في حرمها الجامعي السابع بدبي، والذي افتتح منذ عامين بالشراكة مع مجموعة الرستماني، وذلك في حفل كبير أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. ويتماشى تخريج الدفعة الأولى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تهدف إلى توفير بيئات تعليمية متميزة تسهم في تمكين الشباب وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل.

ومن خلال توفير تخصصات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يسهم هذا البرنامج في تطوير قدرات الشباب الإماراتي لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وضمّت الدفعة الأولى 220 طالباً وطالبة إماراتيين تم اختيارهم من بين ألمع المواهب والبرامج الريادية، بعد ترشيحهم من قبل مؤسساتهم من القطاع الحكومي والخاص. وقد قدمت مجموعة الرستماني منحاً تعليمية كاملة للدفعة. وفي تعليقه على الحدث، أكد مروان عبد الله الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني التزام المجموعة بدعم التعليم، وإعداد المزيد من القادة الشباب، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

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