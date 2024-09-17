«ناين ياردز» تُعيّن «زوبلن» مقاول رئيسي لمشروعها «سي لا في»

أعلنت شركة «ناين ياردز للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، عن تعيين شركة «زوبلن للإنشاءات» كمقاول رئيسي لمشروعها «سي لا في» الذي يقع في منطقة ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي.

وقالت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»: «يُعبّر قرار منح زوبلن عقد المقاول الرئيسي عن التزام المجموعة بضمان الجودة والتسليم في المدة الزمنية المحددة لمشروع سي لا في، حيث سيعزز هذا التعاون من تطوير المشروع وفق أفضل المعايير العالمية والتي تلبي توقعات المشترين الحاليين والمحتملين».

ويتميز مشروع «سي لا في» المكون من أربعة أبراج سكنية، بموقع استراتيجي في منطقة ياس باي في جزيرة ياس بأبوظبي، بإطلالته على البحر، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة إلى أربع غرف نوم، بما في ذلك الشقق العلوية والتاون هاوس والدوبلكس والبنتهاوس، كما يضم هذا المشروع مرافق عالمية المستوى، مع التركيز على الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة والاستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن البدء في أعمال الإنشاء في مشروع «سي لا في»، يعد خطوة استراتيجية مهمة في المضي قُدماً بالجدول الزمني لتطوير المشروع، مما يُعزّز سمعة «ناين ياردز للتطوير العقاري» في إنجاز المشاريع العقارية الرائدة.