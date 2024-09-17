Tuesday, 17 September 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ناين ياردز» تُعيّن «زوبلن» مقاول رئيسي لمشروعها «سي لا في»

9/17/2024 6:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «ناين ياردز للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، عن تعيين شركة «زوبلن للإنشاءات» كمقاول رئيسي لمشروعها «سي لا في» الذي يقع في منطقة ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي.

وقالت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»: «يُعبّر قرار منح زوبلن عقد المقاول الرئيسي عن التزام المجموعة بضمان الجودة والتسليم في المدة الزمنية المحددة لمشروع سي لا في، حيث سيعزز هذا التعاون من تطوير المشروع وفق أفضل المعايير العالمية والتي تلبي توقعات المشترين الحاليين والمحتملين».

ويتميز مشروع «سي لا في» المكون من أربعة أبراج سكنية، بموقع استراتيجي في منطقة ياس باي في جزيرة ياس بأبوظبي، بإطلالته على البحر، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة إلى أربع غرف نوم، بما في ذلك الشقق العلوية والتاون هاوس والدوبلكس والبنتهاوس، كما يضم هذا المشروع مرافق عالمية المستوى، مع التركيز على الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة والاستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن البدء في أعمال الإنشاء في مشروع «سي لا في»، يعد خطوة استراتيجية مهمة في المضي قُدماً بالجدول الزمني لتطوير المشروع، مما يُعزّز سمعة «ناين ياردز للتطوير العقاري» في إنجاز المشاريع العقارية الرائدة.

MENAFN17092024000110011019ID1108681938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث