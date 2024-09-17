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سهم «ميديا الصينية» يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله في هونغ كونغ

9/17/2024 6:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع سهم مجموعة ميديا Midea الصينية للأجهزة المنزلية بنسبة 9.5% في أول ظهور له في بورصة هونغ كونغ، بعد أن جمعت نحو 4 مليارات دولار في أكبر طرح للأسهم في المدينة في نحو 4 سنوات.

وحددت ميديا، المدرجة أيضاً في بورصة شنتشن، سعر سهمها عند 54.80 دولار هونغ كونغ (7.03 دولارات أمريكية) في طرحها الأولي في هونغ كونغ.

وارتفع سعر السهم إلى 60 دولار هونغ كونغ (7.70 دولارات أمريكية) في أول أيام تداوله في هونغ كونغ الثلاثاء، أي بزيادة 9.5% عن سعر الطرح.

وأظهرت بيانات البورصة أن سهم ميديا هو الأكثر تداولاً من حيث حجم التداول في سوق هونغ كونغ حتى الآن يوم الثلاثاء، مع تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 2.04 مليار دولار هونغ كونغ (261.8 مليون دولار أمريكي).

وباعت ميديا 565.9 مليون سهم في الطرح العام الأولي الذي يأمل المصرفيون أن يؤدي إلى إنعاش أسواق رأس المال المتعثرة في هونغ كونغ، حيث هبطت مبيعات الأسهم إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمان.

كان السعر النهائي الذي تم تحديده أقل بنسبة 20% تقريباً من سعر سهم ميديا المدرج في بورصة شنتشن. وعادة ما يتم تداول أسهم البر الرئيسي الصيني بسعر أعلى مقارنة بالأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

وزادت شركة ميديا عدد الأسهم المعروضة للبيع في نهاية الاكتتاب بعد تلقي طلب قوي من المستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

ومن المتوقع أن يعزز نجاح طرح شركة ميديا ​​الأولي للأسهم ثقة المستثمرين بسوق الاكتتابات الأولية في هونغ كونغ، حيث انخفضت الإصدارات في السنوات الأخيرة وسط صراعات القيود التنظيمية في الصين.

تأسست مجموعة ميديا ومقرها الصين عام 1968، وتعمل بشكل أساسي في تصنيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية من مكيفات الهواء والغسالات والمصاعد وغيرها من المنتجات، وتشمل علاماتها التجارية Comfee وEureka وLittle Swan.

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