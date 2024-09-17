تأجيل حملة شلل الأطفال في أفغانستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن
حميد جعفري، مدير قسم استئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، تأجيل حملة التطعيم ضد المرض المخطط لها في أفغانستان وسط مناقشات حول تحويل الاستراتيجية بدلا من منزل إلى منزل إلى من موقع إلى موقع في أجزاء من البلاد.
ومن الممكن أن يؤثر هذا التغيير على فعالية الحملة في الوصول إلى جميع الأطفال.
وقال جعفري، لوكالة الأنباء الألمانية
إن المباحثات جارية حول نطاق وتأثير أي تغيير في السياسة الحالية.
وأكد المسؤول البارز
تأجيل الحملة التي كانت مقررة في شهر سبتمبر الجاري، مشيرا إلى استمرار المباحثات لتحديد تاريخ البدء الجديد.
ونفت وزارة الصحة الأفغانية
ما تردد من شائعات عن حظر التطعيم ضد شلل الأطفال.
وأكد المتحدث باسم الوزارة في بيان أنه لا توجد سياسة رسمية لتعليق أو وقف هذه التطعيمات ، مضيفا أن الوزارة تعمل على ضمان فعالية وكفاءة حملة التطعيم.
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