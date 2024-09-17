تأجيل حملة شلل الأطفال في أفغانستان



أعلن

حميد جعفري، مدير قسم استئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، تأجيل حملة التطعيم ضد المرض المخطط لها في أفغانستان وسط مناقشات حول تحويل الاستراتيجية بدلا من منزل إلى منزل إلى من موقع إلى موقع في أجزاء من البلاد.

ومن الممكن أن يؤثر هذا التغيير على فعالية الحملة في الوصول إلى جميع الأطفال.

وقال جعفري، لوكالة الأنباء الألمانية

إن المباحثات جارية حول نطاق وتأثير أي تغيير في السياسة الحالية.

وأكد المسؤول البارز

تأجيل الحملة التي كانت مقررة في شهر سبتمبر الجاري، مشيرا إلى استمرار المباحثات لتحديد تاريخ البدء الجديد.

ونفت وزارة الصحة الأفغانية

ما تردد من شائعات عن حظر التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأكد المتحدث باسم الوزارة في بيان أنه لا توجد سياسة رسمية لتعليق أو وقف هذه التطعيمات ، مضيفا أن الوزارة تعمل على ضمان فعالية وكفاءة حملة التطعيم.