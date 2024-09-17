معهد «BIBF» يقدم بعثات دراسية شاملة للطلبة المتفوقين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال

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- BIBF Leading Excellence ) وتحليلات الأعمال، التابع لجامعة لندن العريقة بتوجيه أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد، والتي تعد ضمن أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة.
وقد وقع عقد الالتحاق بالبرنامج كل من الطلبة وأولياء أمورهم، بحضور رئيس مركز الدراسات الأكاديمية الدكتورة هيفاء خلف، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وفريق مركز الدراسات الأكاديمية.
وتم اختيار الطلبة من بين أكثر من 200 متقدم للالتحاق بهذا التخصص الجديد والمستقبلي، والذي يقدم فرص وظيفية مجزية ومطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.
وبهذه المناسبة، هنأت رئيس مركز الدراسات الأكاديمية الدكتورة هيفاء خلف الطلبة قائلة: "استجابةً للطلب المتزايد عالمياً على الوظائف المتعلقة بعلوم البيانات كأحد أهم العلوم المستقبلية، تم طرح البرنامج بهدف سد فجوة في المهارات في مجال تحليل البيانات في السوق البحريني وخلق فرص وظيفية مجزية ومطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي."
وأضافت: "نفخر بطلبتنا المتفوقين الذين سيساهمون في تشكيل مستقبل سوق العمل في المملكة، وخصوصاً في ضوء استخدام علوم البيانات في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية الجديدة لتحقيق التمّيز والتفوق بما يحقق طموحاتهم، ويرفع اسم البحرين عالياً."
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