(MENAFN
- Awareness Marketing Management) مشفى ريم أبو ظبي يفتتح الملتقى الطبي الدولي لطب الأعصاب والعمود الفقري"
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 17 سبتمبر 2024 –
بدأت في فندق روزوود أبوظبي اليوم فعاليات الملتقى الطبي الدولي لطب الأعصاب والعمود الفقري" بحضور خبراء من مختلف بلدان العالم لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع في هذا المجال وأبرز التحديات والتطورات الرئيسية في مجال الأعصاب والعمود الفقري.
استعرض المؤتمر والذي أقيم برعاية مستشفى
ريم أبو ظبي برنامجه العلمي والمحاور الرئيسية في مجالات الرعاية الطبية لطب الأعصاب والعمود الفقري، بما في ذلك حلقات نقاش مع متحدثين دوليين وإقليميين رفيعي المستوى وبرنامج علمي غني يسمح للأطباء و المهنيين في المجال الطبي بالتعرف على أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في مجال الأعصاب والعمود الفقري
كما ناقش الأطباء أحدث الدراسات في مجال الطب العصبي وجراحة العمود الفقري. إضافة إلى حوارات معمقة مع أهم الخبراء العالميين لتبادل الخبرات و تعزيز المعرفة و الإطلاع على تجارب من حول العالم .
و قال السيد زيد السكسك، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريم، قائلاً: " نشعر بالإعتزاز و الفخر لاستضافة مشفى ريم لهذه الندوة الدولية لأمراض الأعصاب والعمود الفقري، الأمر الذي يعزز دورنا الريادي في تطوير الخبرات و المعرفة بين أهم الخبراء و الإختصاصيين في هذا المجال . و هو ما دأب عليه مشفى ريم من تطوير العلوم الطبية و رفع مستوى رعاية المرضى إلى أعلى الدرجات العالمية. وبصفتنا أول مستشفى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجري جراحة العمود الفقري باستخدام الواقع المعزز، فإننا نفخر بأن نكون في طليعة التكنولوجيا والابتكار في الرعاية الصحية."
وأضاف السيد كلانسي بو، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريم: " لقد قمنا بالإعداد للمنتدى بما يضمن وجود أهم الخبراء و الرواد في هذا المجال من أجل ضمان برنامج غني برؤى قيمة وعميقة حول أحدث الابتكارات و التحديثات للحصول على أفضل النتائج للمرضى."
من جهته قدم الدكتور عصام خوري استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس القسم في مستشفى ريم عرضًا حول تقنية تحلل القرص بالليزر عبر الجلد (PLDD)، وهي تقنية جراحية جديدة لتخفيف آلام الظهر. ، موضحًا كيف يمكن لهذا الإجراء البسيط بالليزر التعامل بدقة مذهلة مع هذه الحالات من الأمراض . وكان العرض استكشافًا شاملًا لتقنية مبتكرة و حديثة في جراحة العمود الفقري تهدف إلى الحصول على أفضل الرعاية الصحية للمرضى.
كما قدم الدكتور وائل شعبان أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري عرضًا مميزا و مفصلا حول تطبيقات الواقع الإفترلضي المعزز (AR) في جراحة العمود الفقري، حيث عرض لمحة عن مستقبل الطب. حيث يقوم الجراحون بإرتداء نظارات الواقع المعزز لتحويل أكثر العمليات الجراحية تعقيدا في العمود الفقري إلى تجربة تقنية مذهلة. وهو ما قام به بالفعل مستشفى ريم أبو ظبي حيث كان أول مشفى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجراء هذه الجراحة عبر تقنية الواقع المعزز ، كما اوضح الدكتور شعبان كيف تعزز هذه التقنية الدقة الجراحية وتشكل مرحلة جديدة و عصرية في رعاية العمود الفقري.
من جانبها قدمت الدكتورة دينا صالح استشارية طب أعصاب أطفال ورئيسة القسم في مستشفى ريم عرضًا حول دور حقن البوتوكس في علاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، حيث تناولت مقاربة جديدة تحدث نقلة ثورية في طب الأعصاب للأطفال.
و أدار الدكتور أمير عبد الغفار استشاري أمراض المخ والأعصاب جلسة حوارية متميزة حول العلاجات المبتكرة لمرض الخرف. و أستعرض أحدث التطورات في علاجات الخرف، وأحدث العلاجات الدوائية كما سلط الضوء على كيفية تحويل هذه الاستراتيجيات الجديدة لإدارة الخرف، و هو ما يعدّ أفقًا واعدًا لرعاية المرضى في هذا المجال.
من جانبه تناول الدكتور رودي النوار استشاري أمراض المخ والأعصاب موضوع متميز عن تشريح وتحديد مواقع الحبل الشوكي ، مقدما رؤى عميقة وتطبيقات عملية تظهر التأثير الكبير للمعرفة التشريحية التفصيلية على رعاية المرضى ونتائج العلاج.
في حين عرض الدكتور محمد رامي الأحمر العلاجات و طرق التأهيل بعد إصابة الحبل الشوكي (SCI)، حيث استعرض كيف يمكن للعلاج المستهدف المبكر أن يسهم بشكل كبير في مسيرة التعافي بعد أيام قليلة من إصابة الحبل الشوكي. مما يعزز الأمل و بسارع في مسيرة النعافي الفعلي للمرضى و الشفاء.
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حول مستشفى ريم:
يقع مستشفى ريم كواحد من المؤسسات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في جزيرة الريم بأبوظبي، بسعة تزيد عن 200 سرير. المستشفى هو مرفق متعدد التخصصات يعتمد على أحدث التقنيات ويهدف إلى تقديم رعاية فائقة تتماشى مع المعايير الدولية. يلتزم مستشفى ريم بتقديم رعاية صحية مبتكرة قائمة على القيم عبر خدمات العيادات الخارجية والداخلية وما بعد الرعاية الحادة. من خلال دمج تقنيات متقدمة وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون مع أفضل المهنيين الطبيين، يسعى مستشفى ريم لتقديم خدمات صحية عالمية المستوى في أبوظبي
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