غرانديوس تطلق مجموعة من المنتجات الأساسية الخاصة بالحيوانات الأليفة إضافة إلى خصومات على التطبيق الإلكتروني

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- Thedoersgroup) كشفت سلسة متاجر "غرانديوس"، الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية عالية الجودة عن طرح تشكيلة جديدة من المنتجات الأساسية الخاصة بالحيوانات الأليفة، وذلك في إطار اليوم العالمي للكلاب. وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة حملة لتسليط الضوء على المنتجات الجديد المتنوعة والتي تتراوح ما بين المأكولات، إلى الألعاب المبتكرة، والإكسسوارات والتي تمنح الحيوانات الأليفة قدراً كبيراً من الراحة.
وتفصيلاً، أطلقت "غرانديوس" حملة تحت عنوان "إونلي إ دوغي نوز"، حيث تم توزيع عدد من الملصقات في إحدى حدائق دبي بعد أن جرى تغطيتها برائحة جذابة للكلاب، ما دفعها وأصحابها للبحث وفحص تلك الملصقات التي وتصوير رمز الاستجابة السريع الذي طلب منهم تنزيل تطبيق المتجر للحصول على خصومات على مستلزمات الحيوانات الأليفة.
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