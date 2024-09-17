مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) يشارك في الدورة 30 للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية

(MENAFN
- ITC Media) أبوظبي في الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024- أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاركته في الدورة الثلاثين من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية، الذي تستضيفه هيئة الطرق والمواصلات في دبي وتنظمه منظمة النقل الذكية في أوروبا – إيرتيكو، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America) ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific). يُعقد الحدث وتجري فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، تحت شعار "تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية".
MENAFN17092024005156011688ID1108681859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.