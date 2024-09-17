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ضريبة الدخل تصدر بيانا حول رفع أسعار الدخان في الأردن

9/17/2024 5:30:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات المنتجة للسجائر بضرورة الالتزام التام بما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر.


وأوضح بيان للضريبة، أن أسعار علب السجائر سترتفع بواقع 100 فلس لكل علبة.


كما طلبت الدائرة من هذه الشركات ضرورة التعميم على شركات والوكالات التي تتعامل معها التي تتولى عملية التوزيع بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر، علما بان الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس.

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