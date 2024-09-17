الصور الأولى لاستلام جثمان الشهيد ماهر الجازي

الصور الأولى لاستلام جثمان الشهيد ماهر الجازي
التاريخ
9/17/2024 5:30:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – استلمت عائلة الشهيد الأردني ماهر الجازي جثمان نجلهم، استعداداً لدفنه والصلاة على الشهيد في مسجد الحسينية الكبير والدفن بعد صلاة الظهر في مقبرة العودات.
وتالياً الصور التي نقلتها قناة الجزيرة على موقع خبرني:
MENAFN17092024000151011027ID1108681851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.