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الصور الأولى لاستلام جثمان الشهيد ماهر الجازي

9/17/2024 5:30:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – استلمت عائلة الشهيد الأردني ماهر الجازي جثمان نجلهم، استعداداً لدفنه والصلاة على الشهيد في مسجد الحسينية الكبير والدفن بعد صلاة الظهر في مقبرة العودات.

وتالياً الصور التي نقلتها قناة الجزيرة على موقع خبرني:

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