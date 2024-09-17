زوهو تعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة زوهو كورب، وهي شركة تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات لتكريس مكانتها مركزاً رائداً عالمياً للذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، أطلقت زوهو إصدارًا جديدًا من «زوهو اناليتيكس»، منصة تحليلات الأعمال التجارية ذات الخدمة الذاتية الخاصة بالشركة. ويقدم التحديث للشركات العاملة في دولة الإمارات تحسينات كبيرة بما في ذلك الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبناء نماذج التعلم الآلي المخصصة، والتكامل مع OpenAI، وتحسين إدارة البيانات، وامتداد المنصة. وتمكّن هذه الميزات الشركات بالدولة من تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر استنارة، بالإضافة إلى مساعدتها في فهم عملائها، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتحسين العمليات.

تم تعزيز زوهو أناليتيكس بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي القوية، مما يسمح بالرؤى التشخيصية، والتحليل التنبؤي، وتوليد التقارير واللوحات الإرشادية تلقائيًا. إلى جانب ذلك، فإن تحسينات إدارة البيانات تمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مستندة الى البيانات الدقيقة. وتقدم المنصة الآن إمكانيات إدارة بيانات موسّعة، بما في ذلك المزيد من مصادر البيانات وخطوط أنابيب البيانات. وهذا يمكّن الشركات من الاتصال بمجموعة أوسع من مصادر البيانات، وأتمتة سير عمل البيانات، وتوحيد مقاييس الأعمال.

وقال حيدر نظام، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة زوهو: «تم إطلاق زوهو أناليتيكس في عام 2009 باسم زوهو ريبورتس، قبل فترة طويلة قبل انتشار هذه الخواص، الامر الذي جعل رؤية زوهو في مجال الأعمال التجارية سبقاً في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين، استثمرت زوهو بشكل كبير في مجال الأتمتة، والتطوير بدون أو مع التعليمات البرمجية المخفضة، والتكامل مع الجهات الخارجية، والتعلم الآلي وكذلك محرك الذكاء الاصطناعي الداخلي في زوهو، زيا. ويعد الإصدار الأخير من زوهو أناليتيكس أحد الحلول الأولى من الشركة، التي تستفيد من كل واحد من هذه الاستثمارات التي استمرت عقودًا. والنتيجة هي منصة قوية وذكية ومرنة وسهلة الوصول بما يكفي لتفيد الجميع».

بالإضافة إلى هذه التحسينات، فقد دمجت زوهو أناليتيكس ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الاستعلامات باللغة الطبيعية من خلال آسك زيا الذي يفهم لغات مختلفة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. أصبحت المنصة أكثر مرونة وقابلة للتوسع، مما يسمح للشركات بتخصيص المنصة لتلبية احتياجاتها المحددة والتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة.

ويقدم الإصدار الأخير من المنصة طبقة المقاييس الموحدة التي تتيح للمستخدمين إدارة جميع مقاييس أعمالهم في مكان واحد. وتشمل ذلك تعريفها، وتوحيدها ومراقبتها وتصنيفها والتحكم في الوصول إليها. كما تتميز بـ AutoML، وهو مساعد بدون تعليمات برمجية يسهل عملية بناء النماذج المخصصة للتعلم الآلي. فهو يتعامل تلقائيًا مع المهام مثل هندسة الميزات، وضبط المعلمات، وتحليل النماذج الشامل، مما يتيح للمستخدمين التركيز على تدريب النماذج، واختبارها، ومقارنتها، ونشرها وإدارتها. بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون نهجًا أكثر عملية، يوفر كود ستوديو بيئة تطوير مدمجة للغة البرمجة بايثون. وهذا يتيح للمستخدمين كتابة نماذج التعلم الآلي المخصصة، وادخال نماذج البايثون أو المكتبات الخارجية، وتنفيذها داخل المنصة. تتميز المنصة بمرونة عالية، مما يسمح للشركات بالتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة. وهذا التوسع يمكّن الشركات من تخصيص زوهو أناليتيكس لتلبية احتياجاتها المحددة والحصول على ميزة تنافسية.

يقدم الإصدار الجديد من زوهو أناليتيكس أكثر من 100 تحديثًا، بما في ذلك التصور الجديد، وبناء لوحات القيادة المحسّنة، ومراجعة ومراقبة المسؤولين، وتطبيقات الجوال المجددة، ودعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL)، والمزيد.