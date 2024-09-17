أخوان إماراتيان يتفوقان في الأدوار الاستراتيجية للموارد البشرية

بدأ الشقيقان الإماراتيان وخريجا الجامعة الكندية دبي، علي شريف المرزوقي وعمر شريف المرزوقي، حياتهما المهنية كمسؤولين تنفيذيين مبتدئين في الموارد البشرية. ومع شغفهما بالصناعة والخبرة المهنية المتنامية، أدركا أيضًا أهمية الحصول على مؤهل علمي في هذا المجال. باتباع مسارات مختلفة للانضمام إلى نفس برنامج الدرجة العلمية، عاد علي وعمر إلى كطلاب ناضجين، والتحقا ببرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية في الجامعة الكندية دبي في نفس العام. وباعتبارهما خريجين في منتصف حياتهم المهنية، أصبحا الآن في قمة حياتهما المهنية في أدوار استراتيجية مع مؤسسات رائدة في الإمارات العربية المتحدة.

بعد أن أمضى فترة التدريب وهو في سن السادسة عشرة مع سلطة موانئ دبي في جبل علي، كان من الطبيعي أن ينضم عمر إلى المؤسسة بعد المدرسة الثانوية. وبعد عقدين من الزمان، طبق عمر تعليمه وخبرته المهنية للارتقاء في الرتب إلى نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في موانئ دبي العالمية، والإشراف على القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة. وفي الوقت نفسه، بدأ علي مع شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي. وبعد الانتقال من الأدوار العليا مع مجموعات المطورين الأخرى، أصبح علي الآن مدير ادارة الأداء الوظيفي و المكافآت في جهاز الامارات للاستثمار.

كان علي وعمر يعملان بدوام كامل ويرعيان أطفالهما الصغار بينما يدرسان في الجامعة الكندية دبي، وكانا يدركان أن هناك تحديات وتضحيات ستواجههما طوال رحلتهما، لكنهما كانا يتمتعان بحافز قوي للنجاح. وأوضح علي: «لم أكن طالبًا بالفطرة، لذا فقد كان الأمر بمثابة جهد هائل للعودة إلى التعليم في سن 27 عامًا. وعلى الرغم من أنني كنت في منصب إداري، إلا أنني أدركت أن هناك فجوة في خبرتي الأكاديمية التي كنت بحاجة إلى سدها لمساعدتي على التقدم بشكل أكبر في حياتي المهنية. وبينما كان التكيف في الأشهر القليلة الأولى تحديًا، إلا أن دراستي أضافت قيمة لي في النهاية، سواء على المستوى الشخصي أو المهني».

تحول علي من طالب متردد إلى متعلم ملتزم مدى الحياة، وعاد إلى الجامعة الكندية دبي في عام 2016 للدراسة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. والتحق بتخصص التمويل، بهدف تنمية حياته المهنية بشكل أكبر. قال علي: «أردت أن أتعلم نهجًا مختلفًا للأعمال التجارية يتحدى عقليتي التقليدية في إدارة الموارد البشرية. إلى جانب دوري كنائب رئيس المجموعة، شغلت عددًا من المناصب في المجالس الاستشارية واللجان التوجيهية، وساعدني ماجستير إدارة الأعمال في التمويل على فهم وجهات نظر مختلفة وأساليب أكثر منهجية للتغيير».

مثل علي، التحق عمر أيضًا بدرجة جامعية لتعلم النظريات الأكاديمية ومعايير الصناعة التي من شأنها أن تكمل ممارسته الواسعة في مكان العمل. قال: «في وظيفتي، أشرفت على مشاريع متعددة واختبرت جميع مجموعات ممارسات الموارد البشرية، من التوظيف وعلاقات الموظفين إلى إدارة الأداء والتعلم والتطوير. كانت رحلتي في الجامعة الكندية دبي إضافة مهمة لهذه التجربة، لأنني أتيحت لي الفرصة للتواصل مع محترفين من ذوي الخبرات المماثلة والتعلم من أساتذة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى زملائي الطلاب».

كما واصل عمر التقدم والتطوير المهني. فبعد 15 عامًا من الصعود في الرتب في إدارة الموارد البشرية، قرر استكشاف الجانب التشغيلي لأعمال موانئ دبي. وأوضح عمر: «أدركت أنه من أجل فهم احتياجات الموظفين، كان علي أن أرى التحديات التي يواجهونها بشكل مباشر، وهذا حفزني على الانتقال إلى العمليات. تم تكليفي بإدارة أعمال الرحلات البحرية والعمليات في ميناء راشد حيث تمكنت من تولي عدد من المشاريع الرائدة، مثل نقل السفينة كوين إليزابيث 2 الشهيرة عالميًا (QE2) إلى ميناء راشد ودعم لجنة الرحلات البحرية في دبي لجذب مليون مسافر في ثلاث سنوات».

وإلى جانب إنجازاتهما المهنية، يعد علي وعمر لاعبين تنس وبادل محترفين، حيث مثلا بلدهما دوليًا. وعلى الرغم من أن التزاماتهما في العمل والأسرة والدراسة تعني أنه كان هناك وقت أقل لممارسة شغفهما الرياضي أثناء وجودهما في الجامعة، إلا أن الأخوين تمسكا بمواصلة ممارسة اللعبة. واختتم عمر، مدير فريق المنتخب الوطني الإماراتي للبادل، حديثه قائلاً: «ستكون هناك دائمًا تضحيات عندما تذهب إلى الجامعة بعد تأسيس مهنة، ولكن التعليم والمعرفة التي تكتسبها ستكون دائمًا تستحق هذه التضحيات». وفي الختام، قدم عمر النصيحة التالية للطلاب الحاليين والخريجين الجدد: «أشجعكم على تبني أخلاقيات عمل قوية، والحفاظ على نظرة إيجابية، وتحديد أهداف طموحة. تحلوا بالصبر والمثابرة والشغف بتطلعاتكم. لا تترددوا في تحدي التفكير التقليدي ودفع التغيير الإيجابي داخل صناعتكم. يحتاج العالم إلى وجهة نظركم ومساهماتكم الفريدة».

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