أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «ألميريا»، المرحلة السابعة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني في أبوظبي.

وقد سُميت هذه المرحلة من المشروع تيمناً بمدينة «ألميريا» الإسبانية العريقة، وتضم مجموعة من الفلل الفاخرة بثلاث إلى ست غرف نوم مع إطلالاتٍ ساحرة على البحيرة. ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الرابع من عام 2027. و

تبدأ أسعار الوحدات في ألميريا من 3.7 مليون درهم مع توفر خطط دفع ميسرة بعد التسليم.

وبدأت بلووم القابضة تسليم الوحدات السكنية ضمن «قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، قبل الموعد المحدد، مما يؤكد التزام الشركة بتسليم مشاريعها السكنية بكفاءة عالية وضمن الجدول الزمني المعلن عنه. وقد تمّ بيع جميع الفلل ووحدات التاون هاوس التي طُرحت مؤخراً ضمن المشروع، ما يعكس ثقة العملاء بنا وتنامي الطلب على المشاريع الفاخرة في الوجهات والمواقع المميزة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «تجاوز مشروع بلووم ليفينج جميع التوقعات وحقق نجاحات مذهلة. ويرسخ إطلاق المرحلة السابعة من المشروع مكانة بلووم القابضة كشركة رائدة في مجال تطوير المجتمعات السكنية التي تولي أهمية خاصة للحياة المجتمعية. ونلتزم بتوفير أفضل المشاريع والخدمات وفق أعلى مستويات الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين، مع التركيز على الاهتمام بأدق التفاصيل».

وأضاف واكيم: «تؤكد معدلات البيع الاستثنائية التي نشهدها مع إطلاق كل مرحلة في مشروع بلووم ليفينج على التزام شركة بلووم القابضة بأعلى معايير التميز، الأمر الذي يعززه سجلها الحافل في تقديم مشاريع عقارية مصممة بعناية. ونلتزم بمواصلة تحقيق إنجازات جديدة ومميزة في القطاع، بما يعكس فهمنا العميق لتوجهات السوق ومتطلبات العملاء».

واختتم واكيم : «ولتحقيق رؤيتنا الرامية إلى توفير أفضل الحلول العقارية، نلتزم في بلووم القابضة بتطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار».

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